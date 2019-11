Liveblog: Takeaway, Arcelor en GLPG

Update 11:00 uur: De profs zeggen

Weet u dat ook weer.

Update 10:45 uut: BBP VK

Op de elfde van de elfde, het Britse BBP meldt ook wapenstilstand.

Update 10:30 uur: Galapagos weer

Galapapgos steelt alweer de show op het Damrak en Nico heeft goed nieuws voor wie er geen genoeg van kan krijgen.

Nieuwe recordkoersen voor #Galapagos. Koers doet €175, met €90 p.a. cash aan boord. Vanavond is ceo Onno van de Stolpe te gast bij #BeursInside, van 8.30-9.30.

Hier aanmelden: https://t.co/7HGJdpQfDl pic.twitter.com/iig0hB8Wsz — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 11, 2019

Update 10:15 uur: Maandagochtendnieuws

Twee berichtjes in de categorie wat moet u er mee. Het is inderdaad wel toevallig, maar... wat schiet je er mee op?

Investors: "How do you short the Aramco IPO?"



Iran: "Hold my (alcohol free, halal) beer" https://t.co/YjGhu25kMj — Lorcan Roche Kelly (@LorcanRK) November 10, 2019

Tja. Dit is niet helemaal gelukkig, zal ik maar zeggen.

Uber CEO on Saudi Arabia's killing of Jamal Khashoggi: "It's a serious mistake. We've made mistakes too, right, with self-driving ... So I think that people make mistakes. It doesn't mean that they can never be forgiven" pic.twitter.com/EvinRrh3SE — BNO News (@BNONews) November 11, 2019

Om deze draad nog een beetje op te leuken:

Lost video from 1997 of @JeffBezos explaining how he got the idea of Amazon pic.twitter.com/NTcdvHk1oe — Scott Galloway (@profgalloway) November 8, 2019

Update 10:00 uur: Eindspel Just Eat

Daar is ook Just Eat al met een reactie. Duidelijk. Ze wil de fusie met Takeaway doorzetten.

Voorbeurs meldde Prosus als dat ze haar bod op Just Eat doorzet voor 710 pence per aandeel, Geen verhoging dus, waar bijvoorbeeld grootaandeelhouder Cat Rock op aan drong. De Zuid-Afrikanen zetten de deadline op 11 december en doen hun bod gestand als 75% van de aandelen Just Eat is aangemeld. Dat was 90%.

Ik neem aan dat Prosus al diverse (groot)aandeelhouders heeft gesproken en misschien al beloftes op zak heeft, anders zou ze wel verhogen...? Zeg het maar. Grote voordeel is natuurlijk dat dit bod in cash is.

Takeaway heeft het er maar druk mee vandaag. Eens te meer herhaalt het bedrijf dat haar bod weliswaar lager is, maar in zijn visie op termijn beter (voor de aandeelhouders). Het laatste woord is daarom aan de aandeelhouders Just Eat aan wie zij hun bezit willen verkopen of uitruilen. Even snel de scores:

Takeaway +1,6%

Prosus -1,3%

AEX +0,1%

Just Eat -0,2%

FTSE 100 -0,5%

Inderdaad, druk. Beetje verwarrend misschien, de maaltijdbezorger had meer nieuws vandaag.

Update 09:30 uur: Advies

Een verlaging voor ArcelorMittal en Sif en de rest: