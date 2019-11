Liveblog: Kendrion, Basic-Fit en Corbion

Update 15:30 uur: Corbion, Basic-Fit & Kendrion

het fonds van de afgelopen week is Corbion. Normaal ziet u zo'n wilde, blitssnelle schaatsbeweging (false move gevolgd door... ) alleen tick-by-tick in vooral de dollar op bijvoorbeeld een rentebesluit. Corbion kan het ook.

Ik zoom uit, want wordt het niet hoogste tijd om Corbion op uw technische verlanglijstje te zetten? Deed ik vorige week al Arend Jan, zegt u nu? Ja, maar dat was aan de onderkant van de jarenlange trading range. Nu is de bovenkant weer in zicht. Gewoon weer short, of... doorbraak?

Werp ook even een blik op Basic-Fit, dat ook ineens een tandje bij schakelt. Hier loont het wel om het volume te geven.

Nog eentje: handelsoorlog en Duits recessieaandeel numero uno op het Damrak, Kendrion. Tweejaars grafiek, ofwel het begin van de economische verzwakking en handelsoorlog. Nog geen trendbreuk en misschien ook nog geen technisch koopsignaal, maar een geel papiertje kan zeker.

Update 13:00 uur: VS de beste

Eens zien of we dit jaar wéér - misschien ben ik abuis, maar ik kan het me echt anders herinneren - van alle huizen en vermogensbeheerders het advies meekrijgen om wat dure Amerikaanse aandelen in te ruilen voor goedkopere Europese. Tot nu toe was dat ieder jaar weer een ongelukkige keuze.

In de VS hebben #Apple #Amazon #Alphabet en #Microsoft daar wat mee te maken #Facebook doet pas sinds 2012 mee. Weet u meteen welke aandelen u n.i.e.t. moet hebben voor koersritje komende decennium? Beurshistorie is wat dat betreft duidelijk #AEX pic.twitter.com/nA1EIRjVG2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 11, 2019

De truc zit 'm in technologie. Dat schept de meeste waarde en daarvoor worden de hoogste prijzen behaald. Wat dat betreft is dit staatje veelbetekenend over de prestaties van de grote Europese en Amerikaanse aandelen dit jaar. Nestlé is een prachtbedrijf en een mooi aandeel, maar... chocolade is geen tech, hè?

Gelukkig hebben we in de EU ASML nog - met Infineon als enige tech in de Euro Stoxx 50 - en misschien moeten we het komende decennium voor koerswinst op die achterblijvende emerging markets gokken. Durft u daarvoor uw aandelen Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft, Nestlé en ASML te verkopen?

The S&P 500 rally is driven by the tech sector. Europe's stock gain are spread across different sectors https://t.co/s4fILkf7Hz pic.twitter.com/hGfTl6AafH — Bloomberg Markets (@markets) November 11, 2019

Update 11:45 uur: Pensioengedoe deel zoveel

Hoop gedoe weer over onze pensioenfondsen. Eerst maar even dit. Inderdaad, dit is een mislukt gesprek. Kan gebeuren. Gaat nergens over of naartoe, uitluisteren lukt mij ook niet.

Voor wie beetje ingevoerd is, leuk gesprek over beleggingsbeleid pensioenfondsen. Maar is dit verder voor iemand te volgen? https://t.co/MPEV8zyD3J — Martine Wolzak (@wolzak) November 11, 2019

Het FD heeft vandaag een verhaal over de rendementen van onze pensioenfondsen over de afgelopen tien jaar. Hier op IEX begrijpt u denk ik wel dat die nogal eens van jaar op jaar plegen te fluctueren, toch?

Toprendementen voor pensioenfondsen, maar de euforie blijft uit https://t.co/eP7i5PZ4bn pic.twitter.com/NglBkc6yzl — FD Nieuws (@FD_Nieuws) November 11, 2019

Citaatje uit het artikel. Het ABP doet gemiddeld 7% per jaar en dat is precies het langjarig gemiddelde op aandelen, hoewel het pensioenfonds natuurlijk een veel en veel bredere portefeuille heeft. Helaas vraagt FD niet door, want waar komt die verwachting van 4% gemiddeld rendement voor de komende jaren vandaan?

Dat is voorspellen en daar is ABP niet zo sterk in. Iets met rente, waarvan het al bijna twintig jaar denkt dat die gaat stijgen. Dus niet. Mede dit heeft het pensioenfonds nu in problemen gebracht.

Diane Griffioen, sinds vorig jaar hoofd beleggingen van ABP: 'Dat is ook het risico van het kijken naar rendementen op jaarbasis, je krijgt grote uitslagen. Wij kijken liever over de langere termijn.

We zijn immers ook een langetermijnbelegger. Historisch is het rendement van ABP circa 7% gemiddeld. Maar daar gaan we al niet meer vanuit. Voor de komende jaren verwachten wij een gemiddeld rendement van 4%.'

Interessanter wat dit betreft is dat onder andere het ABP zijn risicoprofiel verhoogt.

Nog een citaatje:

Beleggingsstrateeg Thijs Knaap van de Nederlandse pensioenbeheerder APG met 532 miljard euro onder beheer en ruim 4,5 miljoen pensioennemers zegt bijvoorbeeld dat APG zich wel moet aanpassen.

"We bevinden ons in een beleggingsklimaat waarin je harder moet werken voor je geld. Dat betekent dat we meer risico's moeten nemen dan vroeger toen we in principe nog alles op obligaties konden zetten."

Een eindje verderop:

Geen wonder dat APG zijn portefeuille langzaam maar zeker aanpast. Volgens Knaap is het APG nu voor minder dan 40% belegd in obligaties, 34% in aandelen, 10% in vastgoed en 17% in alternatives zoals infrastructuur en hedgefondsen.

Nu maar hopen dat meer risico nemen zich niet tegen het ABP keert, zoals die rente. Aan de andere kant, het moet wel. Met Bundjes vallen anno 2019 geen pensioenen te betalen. En toch, meer risico nemen om 4% te halen in plaats van de gerealiseerde 7% over een paar decennia klinkt een beetje vreemd.

Update 11:00 uur: De profs zeggen

Weet u dat ook weer.

Update 10:45 uut: BBP VK

Op de elfde van de elfde, het Britse BBP meldt ook wapenstilstand.

Update 10:30 uur: Galapagos weer

Galapagos steelt alweer de show op het Damrak en Nico heeft goed nieuws voor wie er geen genoeg van kan krijgen.

Nieuwe recordkoersen voor #Galapagos. Koers doet €175, met €90 p.a. cash aan boord. Vanavond is ceo Onno van de Stolpe te gast bij #BeursInside, van 8.30-9.30.

Hier aanmelden: https://t.co/7HGJdpQfDl pic.twitter.com/iig0hB8Wsz — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 11, 2019

Update 10:15 uur: Maandagochtendnieuws

Twee berichtjes in de categorie Wat moet u ermee. Het is inderdaad wel toevallig, maar... wat schiet je ermee op?

Investors: "How do you short the Aramco IPO?"



Iran: "Hold my (alcohol free, halal) beer" https://t.co/YjGhu25kMj — Lorcan Roche Kelly (@LorcanRK) November 10, 2019

Tja. Dit is niet helemaal gelukkig, zal ik maar zeggen.

Uber CEO on Saudi Arabia's killing of Jamal Khashoggi: "It's a serious mistake. We've made mistakes too, right, with self-driving ... So I think that people make mistakes. It doesn't mean that they can never be forgiven" pic.twitter.com/EvinRrh3SE — BNO News (@BNONews) November 11, 2019

Om deze draad nog een beetje op te leuken:

Lost video from 1997 of @JeffBezos explaining how he got the idea of Amazon pic.twitter.com/NTcdvHk1oe — Scott Galloway (@profgalloway) November 8, 2019

Update 10:00 uur: Eindspel Just Eat

Daar is ook Just Eat al met een reactie. Duidelijk. Ze wil de fusie met Takeaway doorzetten.

Voorbeurs meldde Prosus als dat ze het bod op Just Eat doorzet voor 710 pence per aandeel. Geen verhoging dus, waar bijvoorbeeld grootaandeelhouder Cat Rock op aandrong. De Zuid-Afrikanen zetten de deadline op 11 december en doen hun bod gestand als 75% van de aandelen Just Eat is aangemeld. Dat was 90%.

Ik neem aan dat Prosus al diverse (groot)aandeelhouders heeft gesproken en misschien al beloftes op zak heeft, anders zou het wel verhogen...? Zeg het maar. Grote voordeel is natuurlijk dat dit bod in cash is.

Takeaway heeft het er maar druk mee vandaag. Eens te meer herhaalt het bedrijf dat zijn bod weliswaar lager is, maar in zijn visie op termijn beter (voor de aandeelhouders). Het laatste woord is daarom aan de aandeelhouders Just Eat aan wie zij hun bezit willen verkopen of uitruilen. Even snel de scores:

Takeaway +1,6%

Prosus -1,3%

AEX +0,1%

Just Eat -0,2%

FTSE 100 -0,5%

Inderdaad, druk. Beetje verwarrend misschien, de maaltijdbezorger had meer nieuws vandaag.

Update 09:30 uur: Advies

