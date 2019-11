Slot: Volgende week AEX 600?

Wat een week op de beurs! De koersen schoten over een breed front omhoog. Zeg het maar wat de reden daarvan is. 'Meer kopers dan verkopers', 'marktpartijen vonden elkaar op een hoger niveau', dooddoeners genoeg.

Het lijkt toch vooral het opeens veel positievere sentiment te zijn. Dat begon enige tijd geleden al met de Brexit-soap, waar een harde Brexit, waar premier Johnson zo vaak mee dreigde, voorkomen lijkt te worden. Ik schud hier zo een paar redenen uit mijn mouw.

Trump moet zich koest houden!

Belangrijker nog is de verdere ontspanning tussen de VS en China inzake de handelsoorlog, al moeten we die dekselse Trump goed in de peiling houden want vandaag liet hij zich weer ontvallen dat er nog helemaal geen sprake is van het annuleren van de importtarieven.

Wat die handelsoorlog aangaat, wel uitkijken: we zitten momenteel helemaal bovenin.

Dow +200: we zijn bijna weer rond!



In ieder geval: geniet ervan zolang het duurt, het kan zomaar weer omslaan maar voorlopig heeft de beurs de sokken er goed in. Deze week steeg de AEX van 580,78 naar 596,50: in totaal 15,72 punt en dat is 2,7%. Dan reken ik het dividend van ASML nog niet eens mee.

Ik loop eerst de belangrijkste kwartaalcijfers deze week met u door en daarna kijken we naar de weekscores van de vaderlandse indices.

Maandag: PostNL

PostNL trapte af maandag met wat tegenvallende cijfers maar heel erg was het allemaal niet. De groei bij de pakketdivisie viel iets tegen. Positief is wel dat de prijsdruk daar wat lijkt weg te vallen.

De postgroep gaat nu snel werk maken van de integratie van Sandd zodat een mooie monopoliepositie op het postgebied ontstaat. Veel efficiënter want we sturen met z'n allen nog steeds elk jaar zo'n 10% minder poststukken.

De koers daalde fors overdag maar kwam een paar dagen later weer heel aardig terug.

Dinsdag: DSM en B&S Group

DSM doet het toch net een tandje minder dan verwacht. Bij de belangrijkste divisie, Nutrition, werd de omzet (€1,5 miljard) nog opgevoerd met 4% maar bij de andere tak, Materials, had men last van verslechterende afzetmarkten zoals de auto-industrie. De omzet daalde daar met 7%.

Handelsconcern B$S Group krijgt nog steeds niet de handen op elkaar bij beleggers. De IPO op €14,50 was al met hangen en wurgen tot stand gekomen en inmiddels staat er nog krap aan een tientje op het bord.

De autonome groei is magertjes (4%) dit kwartaal maar via overnames wordt de bij de beursgang beloofde groei (11-13%) gemakkelijk gehaald: de omzetgroei bedroeg in totaal 17%.

Woensdag: Aperam en Ahold

Ahold verraste de markt met toch licht meevallende cijfers. In België gaat het nog niet zo goed maar in ons land en ook in de VS werd een mooie omzetstijging bewerkstelligd.

De koersreactie lijkt wel wat overdreven, ik had dat althans niet zien aankomen. Mooi voor de zittenblijvers die twee jaar geleden werden opgeschrikt door die enorme koersval richting €15 toen Amazon die luxewinkel Whole Foods overnam. Het kan verkeren!

Dan Aperam. Dat leidt een wat rustig bestaan aan het Damrak en dat is onterecht. Aperam is de roestvrijstaaltak die is afgesplitst van ArcelorMittal. De familie Mittal bezit nog steeds 40% van Aperam.

Aperam heeft al in een vroeg stadium de schulden afgebouwd en plukt daar nu de vruchten van. De groep verdient dit jaar waarschijnlijk ca. €2 per aandeel en keert daarvan €1,75 aan dividend uit, de laatste tranche daarvan krijgt de aandeelhouder aanstaande vrijdag.

Donderdag 7 november: BAM en ArcelorMittal

D-day: BAM en ArcelorMittal klopten donderdag op de deur. BAM kwam met een degelijk rapport en daar waren beleggers zo van onder de indruk dat ze het aandeel pardoes een procent of 5 hoger zetten. Geen nieuws is goed nieuws, zeg maar.

De bouwers zijn overigens nog steeds in de greep van de stikstof/Pfas-crisis en daar zal naar verwachting volgende week meer uitsluitsel over komen. Gratis tip: u kunt dit weekend nog met 130 over (sommige) vaderlandse wegen.

ArcelorMittal had niet eens van die denderende cijfers, maar voorbeurs werd bekend donderdag dat de VS en China de importtarieven wilden afbouwen. Mittal is min of meer een Chinees aandeel: de staalprijs wordt in belangrijke mate bepaald door het aanbod uit China.

Als de Chinezen hun eigen staal opsouperen, is er geen sprake meer van dumping op Europese markten. Vandaar dat AM altijd sterk reageert op positieve dan wel negatieve berichten over de handelsoorlog.

Voorspellen is lastig, zeker wat de toekomst betreft, maar Mittal ziet, ook zonder een handelsdeal kennelijk, de staalvraag in China wat aantrekken. Dat is dan natuurlijk mooi nieuws.

Vrijdag: Boskalis

Boskalis schoot vandaag gewoon een procent of 5, 6 hoger uit de startblokken, gewoon, omdat het kon. Het aandeel is een serieuze achterblijver. Het orderboek was zelfs wat gekrompen maar verder gaat het goed met de baggeraar.

De winstmarges zitten weer in de lift en de bezetting van de grote hoppers stijgt. Ondertussen koopt Boka lustig eigen aandelen in en zit grootaandeelhouder HAL, dat binnenkort ettelijke miljarden voor GrandVision hoopt binnen te krijgen, ook nog op het vinkentouw.

Boskalis gaat het druk krijgen de komende jaren met het ophogen en verstevigen van kustlijnen all over the world: in september kregen de Papendrechters al opdrachten uit Roemenië en Engeland.

De brede markt

Dan kijken we even naar de brede markt deze week. De lijsten ziet u hieronder. De rente is fors aan het stijgen en het in bezit hebben van een Nederlandse staatsobligatie kost nu nog maar 0,14%. We komen er wel!

Het bitcointje doet een stapje terug na de enorme stijging vorige week. In de AEX was Mittal de grote winnaar met een stijging van 10% na de kwartaalcijfers.

En kijk dat Aalberts eens gaan: vorige week gaf ABN AMRO de groep nog een verkoopadvies mee maar ook hier keert het positieve sentiment het schip.

Vopak had overigens helemaal geen slechte cijfers maandag maar is simpelweg vrij hard opgelopen dit jaar. Verder zien we dat de safe havens, Heineken, Wokkels en Relx, minder in trek zijn nu. Maar da's logisch.

AMX: Aperam top en PostNL flop

Ook veel reuring bij de kleinere fondsen. Aperam deed het prima, net als AMG dat uiteraard ook een handelsoorlogaandeel genoemd mag worden. De lithiumprijs is nog steeds slecht, net als vanadium, maar er is hoop op betere tijden.

Eurocommercial Properties is ex-dividend gegaan deze week: er ging €2,18 vanaf. Vanaf volgend jaar gaat het haar dividend in twee tranches uitkeren. Per kwartaal is natuurlijk nog mooier, met die dividenden van 7-8%.

In de middenmoot zien we Altice en SBM die vandaag een goede dag hadden. SBM mag een derde FPSO leveren aan Exxon en Altice komt zowaar in de MSCI Global, je gelooft je oren niet.

Een eervolle vermelding nog voor Basic-Fit, dat afgelopen donderdag een investeerdersdag hield. Ik zou er eigenlijk heen maar grote drukte weerhield mij ervan: gebeurt helaas te vaak met sportschoolbezoek.

AScX: Vastned en Ordina

Ordina werd verder beloond voor prima kwartaalcijfers en steeg tot boven de €2. Erg leuk dat Vastned eindelijk es een keer de wind in de zeilen heeft. De kwartaalcijfers waren eerder al en werden niet goed ontvangen. Vandaag kwam er opeens een kopertje in de markt.

Sif Group sprak zijn twijfels uit over eventueel afstel dan wel uitstel van een grote Amerikaanse order terwijl de B&S Group maar niet wil doorbreken op het Damrak.

De ceo kocht al tot twee keer toe 100.000 aandelen op €10,75 (in maart en in september) maar verkocht er natuurlijk zo'n 7 miljoen in april 2018 bij de beursgang.

En dan houden we er mee op hier in Amsterdam. Ik wens u allen een goed en gezond weekend en tot volgende week maar weer. Zondag kunt u weer de vooruitblik op de week lezen van Arend Jan.

