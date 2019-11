Uit het blote hoofd:

Gaat Galapagos uitbreken?

Zet Aalberts de opgaande trend met mooie trading range door?

Kraakt Boskalis de vierjarige neergaande trend?

Zet Fugro de fraaie rit door?

Laat Arcadis drie jaar malaise achter zich?

Not bene Kendrion, gaat dat ook uitbreken?

Een buy voor Sligro, heeft dat de bodem gezien? Idem dito voor Brunel

Last but not least, zet de AEX die 600 nog op het bord?

Het is zomaar een greep. U hebt er vast ook nog wel een paar, maar veel grafieken ogen spannend. Dan met name de fondsen die hetzij de handelsoorlog, de economische afvlakking van intussen alweer twee jaar, een combinatie van deze twee, of gewoon hun eigen wanprestaties en issues voor hun kiezen kregen.

Als u dan ook nog een blik op de snel stijgende rentes werpt, dan is de grote vraag of de wereld inderdaad twee jaar economische neergang van zich aan het afschudden is. Sorteert de beurs voor op betere tijden en misschien wel een hernieuwde hausse op de beurs? Als is het maar omdat niemand die voorspelt...

Momenteel valt en staat het een beetje met twee handtekeningen, die er nog altijd niet staan. VS en China worden geacht een deel-handelsakkoord te sluiten. Daar is alle hoop op en er zijn steeds positieve signalen, maar dat was in mei ook zo. Toen ging het echter onverwacht toch niet door en de koersen dipten subiet.

Wat de uitkomst ook wordt, het lijkt mij dat er meer downside bij een mislukking is, dan dat er upside is bij een ondertekend akkoord. Hoewel, mocht het tot een deal komen, dan kan er ook weer euforie ontstaan, omdat niemand dan nog aan een recessie denkt. Enfin, dit is denk ik de grote vraag nu op de markten.

Vandaag komen we in ieder geval even af met wat lagere koersen.

Alle Europese beurzen en Amerikaanse futures kleuren lichtrood

De volatiliteit loopt wat op, maar staat op een luie 11,2

De dollar doet bijna niks rond 1,105

Olie krijgt wel een tik (ik zoek, maar zie niet waarom), goud daalt net en bitcoin zakt onder $9000

Beursplein 5

Opluchting bij Boskalis vandaag op de Q3's. Is het vooral de toon die het 'm goed doet - ik heb er al een heel verhaal over - want zo heel verpletterend zijn de cijfers nou ook weer niet. Nico typt:

Het derde kwartaal van Boskalis is 'goed' verlopen. Weinig bijzonderheden, de verwachtingen voor dit jaar worden gehandhaafd en er zijn geen verdere afschrijvingen.

Mooie beursreactie op verder weinig spectaculaire cijfers achterblijver #Boskalis. Nog steeds niet duur:https://t.co/avnp2PagqP pic.twitter.com/BiWMrQGMQU — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 8, 2019

Verder is er één advies, maar die hakt er wel in:

Sligro: naar buy van hold en naar €29 van €35 - ABN Amro

Dan is er deze nog en vooral Altice vliegt daar op? Ach, dat vliegt al het hele jaar en staat een onwaarschijnlijke 225% hoger in 2019. U krijgt alleen geen dividend, maar voor dit jaar vergeeft u dat Altice denk ik wel :-)

Weer een stukje stabieler die MSCI Global ?? pic.twitter.com/wdNntRJV98 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 8, 2019

Verder eindig ik dit rondje een beetje zoals ik het begon. Ik heb meer vragen dan antwoorden, geloof ik.