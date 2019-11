Zowaar geen cijferstroom voorbeurs. Rustig zelfs, het is gewoon wennen.

We doen het met alleen Q3's Boskalis, met hier de bulletpoints uit het persbericht. Het gaat beter, zie de toonzetting ook (Boskalis noemt de beestjes altijd bij de namen) en de outlook wordt gehandhaafd.

Dit staatje bent u niet gewend in voorbeurs, maar de vastrentende markt rukt momenteel met groot materieel uit. Het heet dat de obligatiebeurs slimmer is dan de aandelenarena. Wat wil die vertellen, aantrekkende economie..?

Mooi, Corné spreekt gansch der natie en Koffiekamer al toe:

Gisteren is de NL staatsrente met 0,10% gestegen naar -0,12%. Dat is goed voor pensioenfondsen. Het geeft ook aan dat de acties van de ECB slechte beperkt effect op de rente hebben. DIe beschuldigende vinger kan worden ingetrokken. — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 8, 2019

Marktbreed is er nu niet zoveel nieuws, behalve weer wat voortgang - iets met tarieven op kip - in de handelsbesprekingen VS en China.

-Japanese and Chinese shares ?, Hong Kong stocks ?

-S&P 500 futures ?

-Offshore yuan trading stronger than 7 per U.S. dollar

-Gold headed for worst week since May 2017

-Oil remains set for a weekly gainhttps://t.co/aj0qzTbPkT pic.twitter.com/3fqI3xFDm9 — Bloomberg (@business) November 8, 2019

En hoe openen dan de futures? Duidelijk. Het wordt nog een dobber voor de AEX om met 600 weekend te vieren. Eigenlijk niet belangrijk, de hogere top en opgaande trend zijn belangrijker, maar ik benieuwd of ik dan weer belletjes van gewone media krijg of het al tijd is om in te stappen. Zo gaat dat altijd.

Enfin, olie wat lager, maar verder blijft alles dicht bij huis. Nabeurs New York rapporteerde Disney nog Q3's et voilá, +5,3%.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met nog even wat SBM Offshore en Fagron nieuws:

08:10 Brusselse zorgen bij Fitbit-overname Google

08:09 Allianz zelfverzekerder over winst

08:00 'Justitie VS wil info van autobouwers'

07:50 Richemont voelt protesten in Hongkong

07:38 Zwakke vraag doet Honda pijn

07:35 Crédit Agricole profiteert van Franse groei

07:31 Exportkrimp China minder sterk dan gedacht

07:29 Avantium krijgt nieuwe president-commissaris

07:19 Omzetgroei voor chipfabrikant TSMC

07:18 Nikkei sluit positieve week hoger af

07:17 Actiegroep XS4ALL heeft streefbedrag binnen

06:50 Productie industrie groeit op jaarbasis

06:37 Topman kledingbedrijf Gap vertrekt

06:36 Aandeelhouders ERM Power achter deal met Shell

07 nov GoPro dieper in de rode cijfers

07 nov The Lion King doet kassa rinkelen bij Disney

07 nov Handelshoop zorgt voor records op Wall Street

07 nov Google sluit samenwerking met Telecom Italia

07 nov Envipco vindt oplossing voor bestuurspost

07 nov Wall Street op winst

07 nov Nieuwe FPSO-klus voor SBM Offshore

07 nov Fagron schikt kwestie voor dik 22 miljoen

07 nov Negen landen vragen Brussel om EU-vliegtaks

07 nov Euronext profiteert van overname Noorse beurs

Voeg ik nog een nieuwtje toe. Hier zijn ze bij onze bouwers vast niet blij mee? Goed voor de huizenprijzen ook, maar dat is altijd speculanten en beleggers hun schuld.

Weer een green shoot?

Goed nieuws, maar zo lang er nog niet is getekend, kan het, net als in mei, op het laatste moment nog fout gaan:

USDA is moving to allow imports of Chinese poultry in a sign of progress in ongoing trade talks between Washington and Beijing https://t.co/LlsbNhDUn1 — Bloomberg (@business) November 8, 2019

Kijk!

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september ruim 1 procent hoger dan in september 2018.https://t.co/xPoaae3fNi pic.twitter.com/yfTCWaqDmI — CBS (@statistiekcbs) November 8, 2019

Uw dagelijkse data:

+5,3% nabeurs:

Disney shares get earnings boost from parks, films. More here: https://t.co/7EfOafZitU pic.twitter.com/mvkvb0x55r — Reuters (@Reuters) November 8, 2019

Op de verpakking zetten wat het niet is, daar hebben we tijdens de kredietcrisis geen goede ervaringen mee op gedaan:

A 'green interest rate?' Fed digs into climate change economics https://t.co/xRFEfrJnNU pic.twitter.com/iBDv8LPX2V — Reuters (@Reuters) November 8, 2019

Dit kan een issue worden en is daarmee een risico:

Factbox: Lawsuits over climate change proliferate across the United States https://t.co/nWqJoc3ICc pic.twitter.com/rHjTClzRIv — Reuters (@Reuters) November 8, 2019

Uh-oh?

Uber faces costly choices after expert finds it uses Waymo self-driving tech https://t.co/sn0gHvvb9D pic.twitter.com/MO7VcfzHPv — Reuters (@Reuters) November 8, 2019

Intussen al het 1000e?

Japan's Abe tells cabinet to compile stimulus package to support economy https://t.co/KZwg5Gt9gN pic.twitter.com/dqevSo9sb4 — Reuters (@Reuters) November 8, 2019

Iets voor u?

$28,000 electric SUV to lead China’s charge into European market https://t.co/WLvuv81KOl — Bloomberg (@business) November 8, 2019

Wacht even, wat is dit?

Inside the new quant gold rush, bond traders are getting rich by coding https://t.co/FbNEZU4Ybu — Bloomberg (@business) November 8, 2019

JUST IN: Alibaba is seeking to raise up to $15 billion in a Hong Kong share sale https://t.co/zt8kR7UGNE pic.twitter.com/of3f5w0sJq — Bloomberg (@business) November 8, 2019

