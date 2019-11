Fondsenrondje: Risk-on uit het boekje

Welkom op het Damrak, Aedifica. In mijn blog heb ik al een stukje en vooral twee vliegende grafieken. Ga kijken, u weet niet wat u ziet.

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, opende vandaag de handel in Amsterdam. Aedifica is sinds 2006 genoteerd aan Euronext Brussel en kreeg vandaag een tweede notering aan Euronext Amsterdam. pic.twitter.com/nw5FNQzGMd — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) November 7, 2019

Nog een plaatje: de daggrafiek van het cijferende en stikstoffende BAM. Het begon zo mooi, maar de koers begint intussen een beetje te stikken in schoonheid, of in het stof te bijten, zo u wilt.

Goede cijfers, maar een stikstoffige outlook. Eens te meer, altijd wat bij de bouwers, of =ze er nou zelf wel of niet iets aan kunnen doen. Voor de zeurders en klagers: toch weer een miljoentje afschrijving op die (geldweg)sluis. U weet waar.

Als ik dan toch bezig ben, ArcelorMittal knalt op meevallende cijfers en tegenvallende outlook. Meestal is het dan precies andersom, maar ArcelorMittal beweegt al het hele jaar andersom tegen de brede markt in. Laat ik het daar maar op houden. De green shoots zijn China én die geskipte handelstarieven vandaag.

Met die handelstarieven stip ik meteen de marktbrede teneur van vandaag aan. De teleurstelling is toch weer een druipende Duits industrieel productiecijfer. Verder zijn er de nodige Q3's in Europa, hier een greep:

Siemens +5,1%

UniCredit +5,4%

VodafoneZiggo: +1,2%

Lufthansa +8,5%

Munich Re -0,4%

Commerzbank -1,6%

Hoe ziet het er dan marktbreed uit? Helaas, nog geen AEX 600. Het is een gevalletje Is het nog ver Grote Smurf?, maar eerst zien en dan dan geloven.

Alle Europese indices staan bescheiden tot aardig in de plus

Amerikaanse futures lopen op

Toe maar, de AEX volatiliteit zakt 7%

De dollar verzwakt iets naar 1,108

Olie gaat lekker

Goud en bitcoin dalen iets

Kijk, de rentes lopen weer op naar hogere, of minder lage topjes zo u wilt. De Amerikaanse rente heeft er zelfs de turbo op liggen en ook de Duitse macht Dampf.

Behalve ArcelorMittal en BAM is er ook nog Sif. Oei, de windmolens vangen blijkbaar meer stikstof dan wind, want het aandeel gaat flink nat. Dat kan ik zelf, behalve die wat tegenvallende marges, niet goed plaatsen, maar misschien concludeert u dat de Q3's niet goed genoeg zijn voor technische uitbraak?

Dit zijn de adviezen tot dusverre vandaag:

Ahold Delhaize: naar €26 van €24 - HSBC

DSM: naar €126 van €124 - UBS

Aperam: naar €26 van €25 (hold) - ING

Aperam: naar €32 van €31 - Deutsche Bank

BAM: naar €3 van €3,75 (hold) - KBC

Wat valt er verder op? Vooral dat de cyclische, financiële en aandelen met issues het goed doen en de defensieve achterblijven. Het is zelfs risk-on uit het boekje! U kunt eigenlijk bijna alle bewegingen van onze aandelen hiermee verklaren. Echt grote uitslagen zijn er amper. Kiadis loopt wel hard op hoop op, zie mijn blog.

Houd ik nog één aandeeltje over. U ziet Ordina weer gas geven, ik geef u de grafiek maar. Hoogste stand in een paar jaar op lekkere omzet en u mag zelf lijntjes trekken.