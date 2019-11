Liveblog: Arcelor, BAM, VS en China

Update 10:30 uur: ArcelorMittal, nu, straks of nooit?

Als ik vergelijk of corrigeer voor de koersstijgingen van de peers, stijgt ArcelorMital zo'n 4 à 5% op haar Q3's? Want uitgerekend vandaag, op de dag van de Q3's van de staalgigant, zeggen VS en China een deel van hun handelstarieven in te trekken. Goed nieuws voor hét handelsoorlogaandeel van het Damrak.

Eerlijk gezegd ben ik verbaasd over de koersreactie van ArcelorMittal. Hoewel? Gisteren tipte ik voor de gein - u weet hoe dat goed - een collega op een turbootje long ArcelorMittal voor beursspel De Slimste Belegger. Als redenatie gaf ik: er is zoveel narigheid ingeprijsd,dan kan de koers kan alleen maar meevallen.

Uiteraard keek ik ook met een schuin oog naar de Q3's van Aperam, die zo goed vielen. En vandaag nog steeds vallen met weer een mooie koersstijging voor het aandeel. Terug naar ArcelorMittal: de Q3's zijn natuurlijk om te huilen, maar minder erg dan verwacht. Maar dan: helaas, er is een outlook verlaging.

De staalvraag pakt dit jaar nog lager uit, dan het concern eerder raamde. En dan +7% op het bord, dat gebeurt niet vaak bij een outlook-verlaging. Eerder een min. Misschien was mijn redenatie niet eens zo gek? Nico zit er ook op te kauwen:

ArcelorMittal gaat door een behoorlijk dal en vooral een aantrekkende Chinese markt moet het bedrijf er bovenop helpen. Pluspunt is dat het de staalvraag in China hoger inschat maar in andere delen van de wereld zwakker, vooral in de VS en Europa. Rusland is ook aan de beterende hand.

#ArcelorMittal, geen heel goed rapport maar tariefsverlagingen zijn heel goed nieuws voor Chinese staalvraag, die Mittal toch al naar boven bijstelde.https://t.co/s37sMHC0yL — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 7, 2019

Eigenlijk geldt hetzelfde verhaal als bij Aperam: staal is momenteel geen business waar u als bedrijf in wil zitten, maar dit zijn kundige ondernemingen die wel weten hoe ze de cyclus door moeten komen. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. U wilt alleen die - ééns - duizelingwekkende rit omhoog maken.

Vinger opsteken wie van u wat dat betref al in een tijd in het aandeel gevangen zit... Er zijn in ieder geval recent wat bijgekomen, als ik die door puur de koersstijging opgelopen waardering zie. Eigenlijk is het gewoon het spel der lijnen in dit grafiekje. Een moeten dat groen en blauwe lijntje weer gaan stijgen...

Dat moment moet u in principe voor zijn, want anders is de meeste koerswinst weg. Door nu al in te stappen kan u mooi timen, maar het risico bestaat dat u (nog een tijdje of zelfs lang) tegen dood of verdampend geld aan kijkt en dan is een domme tracker AEX beter. Die afweging moet u zelf maken.

Update 10:00 uur: DNB en de coins

Kijk, DNB nu ook over coins. Oh, de kop luidt:

DNBulletin: Opkomst global stablecoins vraagt om proactief handelen

Proactief: dat is bestuurdersjargon voor glas, plas, was. Ik haak meteen af, maar misschien kan u hier iets mee.

?? Kunnen stable coins zoals Libra op een verantwoorde manier bijdragen aan efficiënter betalingsverkeer? We hebben de voors en tegens op een rij gezet: https://t.co/T42cAYegNV pic.twitter.com/qXKO7pqYA1 — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) November 7, 2019

Update 09:45 uur: Advies

KBC spreekt van goede resultaten van BAM, maar wijst op de teruglopende orderportefeuille en die stikstof loopt de Belgen dun door le pantalon.

Ahold Delhaize: naar €26 van €24 - HSBC

Aperam: naar €26 van €25 (hold) - ING

Aperam: naar €32 van €31 - Deutsche Bank

BAM: naar €3 van €3,75 (hold) - KBC

Update 09:30 uur: Handelstarieven

U hebt het al gezien, het aardige beurssentiment momenteel wordt u aangeboden door VS en China. Dit klinkt goed.

U.S. and European stock futures jumped as America and China agreed to proportionally roll back tariffs on each other’s goods https://t.co/yUmVYumqK7 — Bloomberg (@business) November 7, 2019

Oh ja, voor ik het vergeet, goed geslapen vannacht?