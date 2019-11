Even inbreken om 08:35 uur, want de futures stijgen ineens en de dollar daalt. En wel hierom:

Aanhoudende malaise, u wist het van tevoren, maar wel beter dan verwachte resultaten zijn er van ArcelorMittal. Niettemin verlies en verlaging outlook, het valt allemaal niet mee?

Ja, net als Heijmans waarschuwt ook BAM voor de stikstoftoestanden en roept op tot actie van Den Haag. Die gevolgen sijpelen namelijk al door. Outlook gehandhaafd ziet u al meteen, verder weinig bijzonderheden en gelukkig geen (negatieve!) verrassingen op het eerste gezicht.

Omzet en orderboek zijn goed bij Sif, marges zijn minder:

Marktbreed zijn we snel klaar, veel nieuws is er niet. Er was geen koersreactie op dat uitstelbericht over het handelsakkoord. Bij afstel wordt dat wel anders... Qualcomm deed nabeurs New York +5,0% op Q3's en Baidu +4,3%.

-Japan stocks edge up, South Korean stocks slip

- S&P 500 closed little changed

-West Texas oil remains near $53

-Mounting hopes of a U.S.-China trade deal

-Bank of England monetary decision https://t.co/yZSUGiH45k pic.twitter.com/yf7AIble29 — Bloomberg (@business) November 7, 2019

U ziet het, vooralsnog beweegt er nog niet veel. Vanavond reiken wij de Gouden Stier uit en als het even kan zou AEX 600 dan leuk staan. Helaas, de markt houdt altijd weinig rekening met wensen en verzoekjes. Het lijkt er nog niet op. Het Belgische Aedifica luidt de gong, veel succes met de Amsterdamse notering.

Meest opvallende bewegers zijn nog de rentes: Duitsland min twee basispunten, wij eentje en de VS ligt vlak.

Analistenadvies luidt:

Ahold Delhaize: naar €26 van €24 - HSBC

Aperam: naar €32 van €31 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts met veel bekende namen, maar per saldo weinig veranderingen:

De agenda is lekker vol en da's nou jammer, die Duitse industriedinges komt uit op -0,6%. Dat is lager dan verwacht:

06:30 Nederland inflatie CPI okt

08:00 ArcelorMittal Q3-cijfers

08:00 Sif Q3-cijfers

08:00 BAM Q3-cijfers

08:00 Commerzbank Q3-cijfers

08:00 Lufthansa Q3-cijfers

08:00 Deutsche Telekom Q3-cijfers

08:00 Siemens Q3-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie sep -0,3% MoM

09:00 Eurocommercial Properties notering ex-dividend

13:00 BoE rentebesluit 0,75%

14:30 VS wekelijkse jobless claims 215K

18:00 Euronext Q3-cijfers

22:00 Walt Disney Q3-cijfers

En dan nog even dit

Wat hoog! Christine, doe iets :-)

+5,0% dus:

Qualcomm's 5G phone forecast for 2020 could include iPhones: analysts https://t.co/h7mznQ4YWg pic.twitter.com/1tAxKfp4ab — Reuters (@Reuters) November 7, 2019

-15%:

Valt mee?

SoftBank Group shares slide over 4% after massive quarterly loss https://t.co/oJADaUgPLf pic.twitter.com/OJYiBH33ja — Reuters (@Reuters) November 7, 2019

Nog meer cijfers:

Toyota announced a $1.8 billion share buyback as quarterly profit topped analysts’ estimates https://t.co/niMXDGEkmo — Bloomberg (@business) November 7, 2019

Zucht:

California asks for a court order forcing Facebook to turn over internal documents about third parties’ access to user data https://t.co/ajwc3yUJZo pic.twitter.com/nc1HMWUnbg — Reuters (@Reuters) November 7, 2019

Wel in een half jaar gebouwd:

Tesla’s new Shanghai Gigafactory will make or break Elon Musk's vision for the company https://t.co/oLlGf1PRCl — Bloomberg (@business) November 7, 2019

The Auld Lady of Threadneedle Street:

The Bank of England will probably keep interest rates on hold and cut its growth and inflation forecasts on Thursday https://t.co/wRVvBDrEKk — Bloomberg (@business) November 7, 2019

Wacht even:

After being given up for dead, cryptocurrency-based commerce — albeit still tiny — has started growing again https://t.co/urf4X1zwyX — Bloomberg (@business) November 7, 2019

Dat zat erin?

Chinese entities are considering a strategic stake of up to a $10 billion in the Saudi state oil company's IPO https://t.co/UhQLTIq7gy — Bloomberg (@business) November 7, 2019

Griekenland, iets voor u?

Greece is seeking to attract wealthy investors by introducing a flat tax rate of $111,000 euros for qualified individuals https://t.co/6RVUEWTQlx — Bloomberg (@business) November 7, 2019

Over een paar jaar eten we alleen nog maar namaakvis en -vlees?

This is what vegan seafood looks like pic.twitter.com/V5GaTHnNKG — Business Insider (@businessinsider) November 6, 2019

Kom maar op!

Apple & other large US companies have a ton of cash. They are starting to put it to work. That will likely continue as rates remain low. And it won't be just dividends & buybacks. Expect more philanthropic investments & higher wages for workers. My story. https://t.co/inFoXU0XjR — Paul R. La Monica (@LaMonicaBuzz) November 6, 2019

Is dit BAM? Ik kan het niet zien. Maakt niet uit. Onze bouwers kunnen écht wel wat. Jammer dat de aandelen...

Dutch construction crews install highway underpass In 3 days. pic.twitter.com/ig6nPtH9NG — oliver binkhorst (@obinkhorst) November 6, 2019

Tot slot: draai of niet?

The Eurozone Composite #PMI bounced off the 50 in October. pic.twitter.com/cic9oJCFVk — jeroen blokland (@jsblokland) November 6, 2019

