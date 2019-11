China and the US have agreed to proportionally roll back tariffs on each other’s goods in phases - Bloomberg

The amount of tariff relief that would come in the 1st phase, set to be signed in the coming weeks, would depend on the content of that agreement MOF spokesman said



En dan gaat het vooral om dit: "would depend on the content of that agreement MOF spokesman said"



Kortom: het kan nog wat worden of het kan nog steeds niets worden.



En nog belangrijker: Wat er staat betekent dat er nog steeds NIETS op papier staat.