Slot: Stakende shorters

Waar zijn de shorters? Staan ze op het Malieveld? Te smeken om lagere koersen? De beurs is los en hoe! De koersen lopen op alsof het 100% zeker is dat er een Chinees-Amerikaanse deal is, de Brexit van tafel is en Trump voor tien jaar lang een recessie heeft afgekocht.

Het sentiment is opperbest en vandaag werden ook nog eens de cijferende bedrijven op een mooi onthaal getrakteerd. Straks meer daarover. De AEX sluit op 594,93, een plus van 0,72% en dat is weer een flinke stap dichter bij de grens van 600 punten.

Overal in Europa groene koersen maar de AEX springt er wel aan de bovenkant uit, met Ahold, DSM, Unilever en Takeaway als belangrijkste koersdrijvers. Voeding is terug dus, we moeten allemaal eten nietwaar?

De Eurostoxx-index sloot 0,35% hoger. De Duitsers kunnen het straffe tempo niet meer volhouden en stijgen vandaag 'slechts' 0,2%. Zou te maken kunnen hebben met de kwartaalcijfers van Adidas, die niet goed ontvangen werden. Het aandeel daalde met 5%. Volgende keer maar gewoon een pak aantrekken:

Kan niet wachten op de cijfers van Christine le Duc?? https://t.co/ZE0du1WFhX — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 6, 2019

Verderop in Europa doet de CAC40 (Frankrijk) het goed met een plus van 0,25% en zijn de Grieken de zwarte raaf met een daling van 1,6%. Op Wall Street weten ze niet goed welke kant het op moet. De Dow Jones staat licht in de plus min terwijl de Nasdaq bijna een half procent inlevert.

Rentes

Een rustige dag op het rentefront. De rendementen op staatsobligaties lopen weer op de laatste dagen: bij de Belgen en de Fransen is al bijna weer een positief rendement te krijgen. Nederland zit nog op -0,20.

Ook de Amerikaanse staatsobligaties geven weer een hoger rendement, inmiddels weer 1,84%, al was dat gisteren wat hoger. Een hoger rendement op staatsobligaties betekent dat de koers van de staatsobligatie is gedaald.

Cijfers: Ahold (+5%) en Aperam (+11%)

De cijfers van Ahold waren niet heel bijzonder, toch werd het aandeel ruim beloond met een prachtige koersstijging van 5%. Gisteren al kwam sectorgenoot Kroger (VS) door met een verhoogde winstverwachting.

Bij Ahold gaat alles vrij goed, alleen in België heeft het moeite om Delhaize weer goed aan de praat te krijgen. Gaat dat Jumbo daar ook nog eens winkels openen. In de VS en bij ons gaat alles prima, vooral in eigen land weet Ahold flinke winstmarges (5,6%) te behalen.

Knallende kurken bij Aperam (+11%)

Aperam wist zich goed staande te houden in het staalgeweld. Het klaagt steen en been over dumping en handelsoorlogen, maar wist ondertussen een zeer nette ebitda te behalen en ligt op koers om dit jaar €2 per aandeel te gaan verdienen.

De teller staat al op €1,46 na negen maanden en het vierde kwartaal wordt beter dan het derde, zo is ons beloofd.

Aperam betaalt €1,75 dividend dit jaar, dat was tot gisteren 7% dividendrendement. Uiteraard moeten we wel even afwachten of de industriele produktie niet helemaal naar z'n mallemoer gaat maar Aperam heeft relatief weinig schulden en kan tegen een stootje.

ASML: Storm in glas water

Klein fittie inzake ASML vandaag, in een Aziatische krant verscheen onderstaand artikel. Navraag bij ASML door ABM Financial News leverde echter een andere kijk op de zaak op: er is een licentie nodig van de Nederlandse regering die momenteel verlopen is, waardoor er momenteel één order voor een Chinese klant 'on hold' staat.

Exclusive: ASML chip tool delivery to China delayed amid US ire https://t.co/wYrzTjnZ1X — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 6, 2019

Ander nieuws

De Chinezen gaan zich flink inkopen in Saoedi Aramco en gelukkig maar want in Europa hoeven ze niets te verwachten. Een grote instelling als asr belegt niet eens meer in Shell, laat staan in Saoedi Aramco. De beursgang weegt wel enigszins op de oliewaarden nu het daadwerkelijk zover komt.

VolkerWessels krijgt een tik over de neus van de VEB, die vindt dat ze het bod van de familie Wessels eerder hadden moeten melden. Ik denk dat Volker het juist later wilde melden, maar werd overvallen door de snel oplopende koers die dag.

En dat kwam weer doordat iemand het briljante idee had die ochtend even 1500 maart calls in te slaan. Je weet immers maar nooit, er kan zo een bod komen.....

Lekker hoor. Je koopt 1500 calls in #VolkerWessels en een paar uur later schiet het aandeel 20% de lucht in. Nou ja, wat een toeval! @AutoriteitFM pic.twitter.com/N8zFdvI73M — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 29, 2019



In België heeft Bpost een nieuwe ceo gevonden. Het is dus niet Herna Verhagen geworden, de topvrouw van de Nederlandse evenknie. Wie weet maakt ze kans op de scepter bij ABN Amro.

Jean-Paul Van Avermaet wordt CEO bpost https://t.co/ChyhU129AO via @Trends_be — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 6, 2019

De dag van morgen

Morgen opnieuw een drukke dag met bedrijfscijfers. Bouwer BAM opent de boeken en natuurlijk zijn we benieuwd hoe de stand van zaken in Duitsland is nu het management daar vervangen is.

Is de zeesluis in IJmuiden nu zo goed als afgerond en hoe staat het met de stikstof/Pfas-crisis? Genoeg om naar uit te kijken, zeker nu het aandeel zo hard afgekomen is dit jaar.

Een andere jumper morgen zou ArcelorMittal kunnen zijn. Gekeken naar de optiepremies wordt er vuurwerk verwacht. Stiefzus Aperam verraste positief vandaag en de vraag is of Mittal dat kunstje kan herhalen. Mittal heeft niet zo'n mooie balans als Aperam en heeft in het eerste halfjaar nog geen cent verdiend.

Ook monopile-bouwer Sif Group opent morgen de boeken en de koers nam daar vandaag al een voorschot op. De koersen van uw favoriete aandelen kunt u vinden in de IEXONE monitor.

De dag van morgen