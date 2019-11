Wie er in ieder geval niet van profiteren zijn de gepensioneerden. De pensioenpotten groeien maar door, tot ruim 4x de staatsschuld, ruim 2x het BBP en ruim 50x het totaal van de jaarlijkse uitkeringen. Tot meer dan 90% van de niet-verdisconteerde aanspraken ( = de 'verplichtingen' bij rekenrente nul). Vroeger was dat <50%, en nog maar enkele jaren geleden 70-80%.

Maar de pensioenuitkeringen blijven bevroren, er dreigen zelfs kortingen, omdat pfn uit moeten gaan van een kunstmatig en belachelijk laag rekenrendement van 0,3%-0,5%. Knot, Koolmees en Dijsselbloem kunnen zeggen dat ze de (zwaar achterhaalde) pensioenwet uitvoeren, maar zijn oneerlijk en hypocriet omdat ze de overvolle potten en de meer dan goede rendementen in het openbaar stelselmatig verzwijgen. Knot gedraagt zich met zijn calvinistische zuinigheidspreken niet als deskundig ambtenaar, maar als volksverlakkend politicus.