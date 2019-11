Fondsenrondje: AEX weer de beste

Beterschap, collega Niels heeft voorholte ontsteking. Heb jij nog ergens een paardenmiddel in een la liggen, Onno van Galapagos? Dat fonds staat trouwens maar een paar eurootjes onder de all time high en dat geldt voor meer fondsen. Het zijn geen spectaculaire uitslagen deze week, maar toch straalt de AEX.

Twee keer liefst, er zijn alweer meevallende Duitse cijfers: industriële orders en inkoopmanagersindices. Precies twee jaar nadat de eerste data begon af te vlakken, trekken ze wellicht nu weer aan. Het is nog allemaal pril en zeker niet definitief, maar de beurzen lijken alvast een voorschotje te nemen op herstel.

Dat mag u wel zeggen denk ik met de AEX, die nog maar een procentje onder 600 staat. Die stand zagen we voor het laatst op 24 mei 2001 op het bord staan. Gelukkig hadden we al die tijd het mooie Hollandsche dividend nog en zo scherpt de AEX herbeleggingsindex alweer haar all time high aan van nu 2051,89.

Veel cijfers vandaag in Europa - Adidas -2,5%, BMW -0,3% en SocGen +3,9% - met eigenlijk een beetje flauwe en saaie indices. De AEX springt er echt uit deze week. Het is nu alweer de snelste stijger - of de minst langzame - na gisteren ook al een outperformance. Het overzicht:

Overwegend minnetjes en een enkel plusje, er gebeurt niet veel in Europa

De Amerikaanse futures kleuren ook net rood

De volatiliteit stijgt 4%

De dollar daalt na 1,10 (of de euro stijgt op die Duitse data)

Olie zakt, goud stijgt iets en bitcoin doet maar wat

En de rentes? Die stijgen alweer ietsie. De Amerikaanse komt wel even af na die jump omhoog gisteren

Beursplein 5

Ahold Delhaize gaat al harder op haar degelijke cijfers. Kansen en risico's zijn er echter te over in de toch wel fantasierijke retailsector. Het aandeel lijkt mij in ieder geval niet te duur, gezien de kwaliteit. Nico:

Gisteren gaf sectorgenoot Kroger al een verhoogde winstverwachting af. De consument blijft nog steeds besteden. Aan de andere kant zijn er steeds hardnekkiger geruchten dat Amazon zijn pijlen op Nederland gaat richten.

Ik schrijf het ook al in mijn blog, Aperam is een sterk bedrijf - verdient nog gewoon geld - in even een hopeloze sector en business. De sky is the limit als de vinkjes van rood in groen veranderen en daar sorteert de beurs wellicht vandaag op voor met die koersspurt.

Hunter Douglas doet niet veel op haar (lagere!) Q3's en dit zijn de adviezen:

NN: naar hold van buy en €39 van €42,50 - KBC

Ahold Delhaize: naar €24,90 van €24 (buy) - Invest

AkzoNobel: naar €70 van €71 - Berenberg

Verder nog iets? Niet zo heel veel. Ik zie geen grote gemene delers. Alles beweegt door elkaar.

ING lift wellicht mee op SocGen

IMCD ligt sterk, ik weet niet specifiek waarom

Vopak is het even kwijt na de cijfers

Morgen cijfers BAM! Plusje nu

Die mooie Schiphol order voor Heijmans was al ingeprijsd?

Gen dag zonder grote PostNL uitslagen

AMG wil maar niet

ASMI en Besi liggen ook niet goed. maar last but not least: staat ASML hier lager op?