Dit ASML "nieuws" is toch eigenlijk iets dat al maanden in de lucht hing. In de VS zijn dit soort berichten over andere bedrijven, waaronder in de semi sector, in de afgelopen maanden tig keer naar buiten gebracht.



Ook op het ASML forum is dit al ruim een half haar geleden naar voren gebracht dat dit er aan zou komen. Je moet toch wel onder een enorme steen hebben gezeten (eigenlijk een rotsblok) wil je niet weten dat dit speelde. Dat het aandeel naar beneden gaat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een semi automatische verkoop actie die wordt uitgevoerd op basis van "slecht nieuws" of een simpele ziel die op een verkoop knop drukt.



Bij veel andere bedrijven in de VS en met name in de semi sector(maar ook andere sectoren)is dit punt al eerder voorbij gekomen. Ook daar zag je dat de koers een beetje naar beneden werd gedrukt en één of twee dagen later weer omhoog veerde.