Update 10:35 uur: ASML vs China?

ASML heeft een EUV-order van het Chinese SMIC op hold gezet? Dit medium ken ik niet, maar ziet er geloofwaardig uit.

Dutch company caught in crossfire of US-Sino feud for tech supremacy.https://t.co/WRKs3tVsMn — Nikkei Asian Review (@NAR) November 6, 2019

ASML haalt 20% van haar omzet uit China, geeft meteen aan hoe delicaat de verhoudingen met Beijing zijn. En Washington. China is zeker een risico voor ASML, dat u dat niet in de koers-EUVorie vergeet. Weet u het in ieder geval nu al, mochten de grote networks het bericht overnemen.

Update 10:15 uur: Ahold Delhaize

Meest in het oog springend vind ik de waardering. Natuurlijk mag ik niet met een Amerikaans aandeel vergelijken, maar ik doe het lekker toch: Walmart doet 24 keer de verwachte winst en Ahold Delhaize 13,5. Het is zo ongeveer de goedkoopste grote super die er is, zelfs Tesco en Colruyt zijn duurder.

Als ik op het Damrak blijf en met traditionele eten- en drinkenzusjes Unilever en Heineken vergelijk, is de Zaanse grootgrutter ook bijzonder goedkoop voor een defensief aandeel. Dit gezegd hebbende: sinds de boekhoudfraude in 2003 is het aandeel nooit meer echt duur geweest. Dus of er nou een discount is...?

In ieder geval handelt Ahold Delhaize na een voorzichtig begin nu 3% hoger op nette, maar zeker geen wonder Q3's. Marges zijn beter, Nederland is goed en dankzij - we zagen het al aan de economische cijfers - nijver geld uitgevende Amerikaanse consumenten presteert ook de VS aardig. België blijft het zorgenkindje.

De fantasie in Ahold Delhazie blijft technologie, hoewel we al een tijdje niks meer over Amazon en Whole Foods hebben gehoord. Het blijft zowel een kans als bedreiging. Gelet op de waardering van het aandeel - waar bij een gemiddeld technologiebedrijf smakelijk om wordt gelachen - is de beurs voorzichtig.

Update 10:00 uur: Inkoopmanagersindices

Grüne Triebe heten greens shoots in het Duits.

Weer net meevallende Duitse economische cijfers, wellicht ligt de dip achter ons #AEX pic.twitter.com/hf5TxUQonK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 6, 2019

Update 09:45 uur: Aperam

Hoe woorden soms heel anders worden geïntepreteerd dan u ze bedoelt. Wat ben je negatief over Aperam in je voorbeurs, zegt een collega. Nu ik terug lees...

Bij Aperam zit álles, maar dan ook werkelijk álles tegen en het bedrijf ziet eigenlijk geen verbetering. Zo bezien presteert het bedrijf nog goed?

Wat ik bedoelde is dat onanks alle tegenwind uit alle richtingen Aperam sterk presteert. Of de rug recht houdt, zoals Nico schrijft. Hij is ook vol lof over hoe het concern zichzelf door de staalcrisis heen loodst, gewoon geld verdient en dividend betaalt. En dat vind de markt vandaag ook. De markt vindt nog iets. Of hoopt. Nico:

Hoewel het management nog voorzichtig is, lijkt het erop dat de markt er alvast van uitgaat dat de draai is ingezet. Het sentiment rond staalfondsen is aan het keren en de vraag is natuurlijk in hoeverrre dat doorzet.

Ja, Aperam is klaar voor de volgende hausse. Als die komt. Als die inderdaad komt, is er veel mogelijk als de business nu aan het bodemen is. Want trek de lijntjes denkbeeldig maar door. Het hoeft geen betoog dat u flink met de gebakken peren kan zitten als de economische green shoots van nu false moves zijn.

Update 09:15 uur: Advies

Goedemorgen, de AEX scherpt haar jaartop aan en heeft 600 echt in het vizier. Risicobereidheid is er ook. Aperam gaat hard op haar Q3's, de financials liggen goed (het cijferende SoCGen doet +3,9%) en de rentes stijgen weer twee basispunten. Hier de adviezen, een downgrade voor NN: