Marges OK? Nederland goed, VS aardig en België niet best, dit hebben we vaker gehoord van Ahold Delhaize. Degelijke rapportage, denk ik:

Bij Aperam zit álles, maar dan ook werkelijk álles tegen en het bedrijf ziet eigenlijk geen verbetering. Zo bezien presteert het bedrijf nog goed?

Marktbreed is er nu niet veel te doen na de lichte euforie van de afgelopen dag, mag ik dat zo zeggen? Er is amper richtinggevend nieuws en de koersen lijken even halt te houden. Morgen presenteren wij de jaarlijkse Gouden Stier weer en leuk als de AEX dan met een zes begint, maar de beurs doet nooit aan verzoekjes.

Zoek de beweging, er is niet veel te beleven nu. We doen het vandaag met flink wat Q3-cijfers hier op dit continent, Europese inkoopmanagersindices, maar in de VS verschijnt geen data. Er is even geen handelsoorlognieuws, of moet ik al handelsverdrag zeggen? Eerst zien dan geloven. Dit is zeker een risico?

Ook eens zien wat Ajax doet: eerst 4% stijgen en dan 4% dalen? Hopen maar dat het aandeel niet op de strafbank wordt gezet.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

Analistenadvies luidt:

AkzoNobel: naar €70 van €71 - Berenberg

De agenda puilt weer uit en let vooral op die inkoopmanagersindices, laten die ook bodeming zien? Die Duitse order dinges zijn al door op 1,3%, weer een meevaller.

08:00 Ahold Delhaize Q3-cijfers

08:00 Aperam Q3-cijfers

08:00 IMCD Q3-cijfers

08:00 Hunter Douglas Q3-cijfers

08:00 Ageas Q3-cijfers

08:00 Agfa Gevaert Q3-cijfers

08:00 Ontex Q3-cijfers

08:00 Adidas Q3-cijfers

08:00 BMW Q3-cijfers

08:00 Societe Generale Q3-cijfers

08:00 Duitsland industriële orders sep 0,0% MoM

09:00 Intertrust notering €0,30 ex-dividend

09:50 Frankrijk services PMI okt 52,9

09:55 Duitsland services PMI okt 51,2

10:00 EU services PMI okt 51,8

11:00 EU detailhandelsverkopen sep 0,1% MoM

15:30 BAM Bava

18:00 Bpost Q3-cijfers

En dan nog even dit

Voor $27 miljard:

U verwacht het niet:

Ja, da's wel geinig:

Kijk aan:

Ja, de beurs is de de kroeg niet:

Deze nog:

Oef:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.