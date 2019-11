TA: AEX door weerstandsbarrière

Nu de AEX de horde rond 568,32 heeft gebroken, is de hoogste stand sinds 2001 bereikt, maar een nieuw all-time-high zit er nog niet in.

De AEX heeft eindelijk de horde rond 568,32 punten, waar de top van medio juli lag, weten te breken. Hiermee is de hoogste stand sinds 2001 bereikt, maar een nieuw all-time-high voor de AEX koersindex zit er niet in.

Koersrecord herbeleggingsindex

De Nederlandse herbeleggingsindex, de AEX Total Return index, is haar koersrecord van juli rond de weerstand van 2.015,26 punten wel gepasseerd en volgt daarmee Wall Street, waar de belangrijkste indices recordstanden neerzetten.



Beleggers verwachten dat aandelen de komende jaren goed zullen presteren.

Ook bij de individuele aandelen zien we steeds meer nieuwe all-time highs. Veel Nederlandse aandelen zetten nieuwe koersrecords neer. Enkele aandelen die op een all-time high staan of er een naderen zijn onder andere DSM WDP, Wolters Kluwer ASML, Galapagos en Akzo.

Dit zijn stuk voor stuk fondsen die structureel de rest van de beurs verslaan, alles blijkbaar mee hebben en dus outperformen. Met wind in de rug schijn ik mijn licht op dit zestal. Dit zijn aandelen die in de defensieve lange termijn Tostrams portefeuille zijn opgenomen.

AEX-index breekt door

Na lang getalm en geaarzel breekt de AEX eindelijk door de toppen van juli rond 586,32 punten. Hiermee sluit de AEX een consolidatie van ruim drie maanden af.

In de laatste weken was het wel positief - ik heb er hier meerdere malen op gewezen - dat er steeds hogere bodems werden gevormd. Dat was een teken dat er weer kopers actief werden.



Het eerste koersdoel op de AEX ligt rond 609 punten. Een volgend koersdoel berekenen we rond 640 punten. Daarna is het all-time high van 2001 rond 701 aan de beurt.

Verder is ons lange termijn koersdoel van 1.000 punten, voor het volgende decennium, nog onverkort geldig.



Overigens is het niet noodzakelijk om met koopacties af te wachten tot de AEX de top van juli met meer dan 3% heeft overschreden. De eerder genoemde Triple Rule geldt alleen als technische bevestiging. Het hangt van je beleggingsprofiel af.

Alleen een defensieve belegger met een lange termijn beleggingshorizon, die overigens al lang in de markt zit, wacht met nieuwe koopacties rustig de 3% bevestiging af.





Vandaag bespreek ik de lange termijn condities van enkele Nederlandse aandelen, met koersen op of rond een nieuw all-time high, zoals ASML, DSM, WDP en Galapagos. Dit zijn aandelen die in de Tostrams defensieve beleggingsportefeuille zitten.

ASML

ASML ontwikkelt zich technisch bezien zeer krachtig. Duidelijk hogere koersbodems, die steevast ruim boven voormalige koerspieken worden gevormd, signaleren gretige kopers in de markt.

Het koersdoel binnen de opwaartse trend ligt rond de weerstand van 280,00 euro (het berekend koersdoel).

Steun ligt op 217,00 euro (de bodem van 3 oktober).

De B.O.B. loopt omhoog en geeft aan dat ASML beter presteert dan de rest van de markt. Het laatste lange termijn koopadvies voor ASML is van 18 maart 2019.







DSM

In de recente terugval heeft DSM een hogere bodem achter gelaten, binnen de stijgende trend.

Er ligt steun op 105 euro. De weerstand ligt rond 125 euro (het berekend koersdoel).

De opwaartse richting van de B.O.B.-indicator van DSM suggereert betere prestaties vergeleken met de rest van de markt. Het laatste lange termijn koopadvies voor DSM is op 18 februari 2019 gegeven.







Warehouses De Pauw (WDP)

In de recente correctie vormde WDP (Warehouses De Pauw) een hogere bodem binnen de stijgende trend. Nu de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd. Er ligt steun op 149,60 euro (de bodem van 31 juli). Weerstand ligt rond 198,00 euro (het berekend koersdoel).

De sterke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) signaleert dat WDP (Warehouses De Pauw) beter presteert dan de rest van de markt. WDP is op 19 augustus 2019 in de Tostrams defensieve lange termijn portefeuille opgenomen.







Galapagos

Galapagos consolideert binnen de stijgende trend. De hogere bodems wijzen nog wel steeds op aanhoudende vraag bij hogere koersen.

Voor een hervatting van de onderliggende uptrend dient Galapagos boven de laatste top rond 171,20 euro (de top van 26 juli) te breken. Slaagt Galapagos hierin dan komt er ruimte vrij voor verdere stijging.

We handhaven een positieve visie zolang steun van 131,55 euro (de bodem van 4 oktober) intact blijft.

Na een uitbraak boven de weerstand van 171,20 euro wordt 195,00 het volgende opwaartse koersdoel. De opwaartse richting van de B.O.B.-indicator van Galapagos suggereert betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Galapagos is op 1 oktober 2018 opgenomen in de Tostrams defensieve lange termijn portefeuille.