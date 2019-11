Slot: AEX springt er uit

AEX de gekste!

Da's overdreven, maar het is van de gekapitaliseerde markten zo'n beetje de beste aandelenindex vandaag. Dat niet alleen, de index scherpt vandaag haar jaarrecord en de hoogste stand sinds deze bull market in maart 2009 begon (!) aan tot 590,84. Op 24 mei 2001 begin de index voor het laatste met een zes.

U kent het riedeltje intussen, handelsoorloghoop. Daar kwam vanmiddag nog een mooi cijfer bij, de Amerikaanse ISM non-Manufacturing Index, ofwel dienstensector. Die valt dik mee na vanochtend eerst een zwaar tegenvallende Chinese inkoopmanagersindex. waar de markt zich echter niet veel van aan trok.

Wordt de economische schade Beijing te gortig dat ze een verdrag wil tekenen? Zeg het maar. Hier Bloomberg over die ISM Index en u mag zelf bepalen of we de draai in economie en winsten nu maken. U kunt ook wachten tot het duidelijk is, maar dan is de koerswinst weg als u die wilt behalen. Faites vos jeux.

In mijn blog geef ik snel de basisdata van al onze fondsen, misschien ziet er nog iets voor uw verlanglijstje bij.

U.S. service industries expanded more than forecast in October after tumbling to a three-year low as measures of employment, orders and business activity improved, indicating stable but moderate growth in the biggest part of the economy https://t.co/oBUgIbMZjF pic.twitter.com/nIp91yxt1U — Bloomberg (@business) November 5, 2019

Eens kijken wat de brede markt er vandaag van bakt:

Damrak de gekste dus, maar bijna alle indices kleuren groen. Alleen Madrid doet niet mee en Wall Street is ook zuinig. Saai keur ik ook goed

De volatiliteit doet bij ons niks, maar stijgt in de VS zowat 6%.

De dollar maakt zich breed en stijgt driekwart cent naar 1,107

Olie stijgt lekker, goud daalt fors en bitcoin komt een beetje bij van al het geweld

Moet u die - voluit - US Ten Year Treasury Yield eens zien, wat een vuurpijl. Alsof de rest stil staat, maar dat is zeker niet zo. De Europese rentes staan op de hoogte of minst lage standen sinds deze zomer

Beursplein 5

Even op herhaling, er zijn fondsen met cijfers vandaag. DSM reageert goed, misschien dat de koers uit de lethargie van de laatste tijd breekt. Net als ik (in mijn blog) kaart ook Martin het opsplitsingsverhaal weer aan. Met de cijfers zelf is niks mis, met het aandeel ook niet, maar DSM is wel duur.

En dat opsplitsingsverhaal is trouwens eerder een put dan een risico voor u als aandeelhouder.

Het Q3-resultaat van DSM is 'gewoon' goed, maar bij Nutrition kampt het concern met prijsdruk en bij Materials laat de afzwakkende economie en matige marktomstandigheden bij de auto-industrie zich voelen.

De koers is er hoe dan ook blij mee! Kendrion heeft het moeilijk, steekt dat ook niet onder stoelen of banken, maar heeft wel de vrije kasstroom op orde én doet een overname. Kijk, dat is ondernemen. Gewoon over de barre tijden heen kijken. Die overname gaat wel ten koste van de aandeleninkoop. Martin:

Die laatste mededeling valt beleggers allicht wat rauw op het dak, maar het is een verdedigbare keuze. Immers, eigen aandelen inkopen is leuk, maar als er een betere bestemming voorbijkomt, zoals in dit geval een fraaie overnamegelegenheid, dan verdient dat de voorkeur.

De adviezen:

DSM: naar €115 van €125 (hold) - KBC

PostNL: naar €2,70 van €2,65 (buy) - Berenberg

Accell: naar €28 van €26 (buy) - NIBC

B&S: naar €12,90 van €16,50 - Morgan Stanley

B&S: naar €14 van €16,60 - Kepler Cheuvreux

Veel fondsen met mooie plussen, maar het is moeilijk individueel te duiden. Het is vooral risk-on: cyclische, financiële, technologie, grondstoffen en fondsen met issues doen het goed. Zelfs vastgoed doet het aardig en - heft u het Wilhelmus aan - de bouwers en ForFarmers stijgen met een tandpastaglimlach op de kaken.

Blijven er een paar fondsen waar ik nog iets over moet zeggen