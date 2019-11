Waar de afgelopen maanden SGP-stemmers steeds hoge ogen gooiden, nemen nu Forum voor Democratie-stemmers (+5,6%) de leiding in de Turbocompetitie.

Ook Renault-rijders presteren goed, met gemiddeld een plus van 10%.

Mannen én vrouwen lopen verliezen in

Kijken we naar de seksen, dan zien we dat zowel mannen als vrouwen hun verliezen aardig hebben ingelopen. Vorige maand stonden de dames nog bijna 10% in de min, nu is dat nog maar 3,2%. De mannen hoeven nog maar een min van 1,9% weg te werken, willen ze weer in het groen staan. Vorige maand was dat nog 3,3%.

Verder valt op dat alleen hockeyers positieve resultaten (+2,4%) behalen, als we op sportniveau kijken. De voetballers presteren het minst (-5%).

Dertigers blijven goed presteren

Tot slot is het aardig om nog even een blik te werpen op de leeftijdscategorieën. De dertigers blijven het goed doen, met een plus van bijna 8%. Ook de categorie 80 – 85 laat nog een bescheiden plus zien van 1,9%.

De negentigers, die toch ook een aantal maanden aan kop stonden, zakken nu helaas weg naar -28,4%.

Maandwinnaar oktober

Afgelopen maand behaalde deelnemer MrFeyenoord het beste resultaat met een rendement van maar liefst 238%. Hij sleepte al eerder de maandprijs (een iPad) in de wacht. Echter, deelnemers kunnen slechts één keer aanspraak maken op de maandprijs.

Daarom schuiven we door naar de nummer 2 op de lijst, Eric Langenbach, die onder spelnaam eric273 een rendement van 161% behaalde. Gefeliciteerd met uw iPad!

Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!