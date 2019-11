Gilles, je gooit alles op een grote hoop en dat is onzin.



Verlagen van de maximumsnelheid is goed tegen de stikstofuitstoot en goed voor de economie (minder files, minder doden, meer doorstroming verkeer). Minder vleesproductie in Nederland is niet schadelijk voor onze economie, wel vervelend voor die boerenbedrijven die het betreft, maar dat is marginaal op het grote geheel. Minder gasproductie heeft niets met stikstofbeleid te maken en maar deels met klimaatbeleid. Hoe dan ook zit er op de lange termijn niet meer zoveel gas in 'onze' velden en logisch dat lokale gemeenten en bewoners tegenstribbelen want die verdienen helemaal niets aan het leeghalen van die velden. Dat de maakindustrie vertrokken is heeft meer met lage lonen te maken dan met milieubeleid. Minder consumeren en versnelde transitie is het enige wat gaat werken.