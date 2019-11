Fondsenrondje: Toppop yeah

Damrak boven alles! Alleen Milaan niet, verder kleuren alle Europese beurzen fraai herfstgroen. Voor de stieren heb ik goed nieuws: de AEX is nieuwe jaartopjes aan het neerzetten. Tot nu toe is 588,89 de hoogste. Om dit een beetje in perspectief te plaatsen: deze standen zagen we ook in 1999-2001. In 2000 gingen we nog hoger... De troost is: de AEX-bedrijven maken nu 20% meer winst dan toen.

Het blauwe lijntje is de AEX herbeleggingsindex. Dat hebben mensen gemaakt die al die tijd gewoon dom hun aandelen hebben aangehouden en zich niks van headlines, crisis, centrale banken of wat dan ook aantrokken. Wie met handelen meer heeft behaald is een ware held, maar veel zijn er daar niet van.

Beleggen doet u voor dividend, coupons, huur en royalties en handelen doet u voor koerswinst: dat is een van de dingen die ik zelf ook door schade en schande heb geleerd.

De handelsoorlog maar weer. Het heet dat we hierop stijgen, maar weet u nog in mei? Toen werd op het allerlaatste moment een deal afgeblazen en dipten we. Dat risico is er nu zeker weer en al helemaal met de markten op een top:

Xi Jinping stressed China’s commitment to the global trading order as his trade negotiators wrangle with the U.S. over rolling back punitive tariffs https://t.co/zn1K7B2vTc pic.twitter.com/mc2tMYrQrM — Bloomberg Markets (@markets) November 5, 2019

Ook al in mijn blog: de wat mij betreft green shoot van de dag wil ik u niet onthouden:

It seems that #semiconductor sales growth have bottomed, which is a positive for global #earnings growth. pic.twitter.com/1YP0xe9VEd — jeroen blokland (@jsblokland) November 5, 2019

Verder is er marktbreed niet zo heel veel te doen en te zien. Er is echter duidelijk risicobereidheid.

Damrak boven alles! Alleen Milaan niet, verder kleuren alle Europese beurzen fraai herfstgroen. Herfstgroen? Ja, waarom niet.

De Amerikaanse futures pruttelen ook in de plus.

De volatiliteit zakt 2%.

De dollar is vrij steady rond 1,112.

Olie stijgt rond een procent, goud zakt iets en bitcoin rommelt maar weer wat aan.

Dan de rentes, die stijgen alweer.

... en kijk, ze zetten zelfs een nieuw, hoger topje neer. Hier onze tienjaars Wopke.

Beursplein 5

Net als ik (in mijn blog) kaart ook Martin het opsplitsingsverhaal DSM maar weer eens aan. Met de cijfers zelf is niks mis, met het aandeel al helemaal niet, maar DSM is wel duur.

Het Q3-resultaat van DSM is 'gewoon' goed, maar bij Nutrition kampt het concern met prijsdruk en bij Materials laat de afzwakkende economie en matige marktomstandigheden bij de auto-industrie zich voelen.

Helaas, Kendrion is niet goed, maar dat kan ook niet anders. Twee zaken zijn wel positief. De vrije kasstroom is op orde en het bedrijf doet een overname en geeft daarmee aan dat het over de barre tijden heen durft te kijken. Die overname gaat wel ten koste van de aandeleninkoop. Martin:

Die laatste mededeling valt beleggers allicht wat rauw op het dak, maar het is een verdedigbare keuze. Immers, eigen aandelen inkopen is leuk, maar als er een betere bestemming voorbijkomt, zoals in dit geval een fraaie overnamegelegenheid, dan verdient dat de voorkeur.

Over naar de verzamelde adviezen:

DSM: naar €115 van €125 (hold) - KBC

PostNL: naar €2,70 van €2,65 (buy) - Berenberg

Accell: naar €28 van €26 (buy) - NIBC

B&S: naar €12,90 van €16,50 - Morgan Stanley

B&S: naar €14 van €16,60 - Kepler Cheuvreux

Verder nog iets? Niet zo heel veel. Geen uitschieters onder de AEX-fondsen. Takeaway is toch weer hekkensluiter ondanks of dankzij Uber (Eats), ik weet het eigenlijk niet.

PostNL loopt de Q3-schade van gisterochtend heel snel in.

Donderdag cijfers BAM en daar hebt u zin in zo te zien.

Oef, de strategische update van Air France KLM valt niet goed. Veel lawaai, maar weinig harde cijfers, concludeer ik zelf.

Okee, alle financials stijgen, maar NIBC is wel heel enthousiast. Ik weet niet waarom.

B&S staat op een all time low...

De beterschappen kunnen in de comments, Niels is ziek vandaag. U moet het even met mij doen.