Nieuw in de Beste keuze van IEX Gouden Stier: Turbo's! Turbo's zijn zogenaamde 'hefboomproducten' waarmee beleggers op stijgingen of dalingen kunnen inspelen van een groot aantal onderliggende waardes: aandelen, indices, grondstoffen, valuta's en dergelijke. Geschikt voor ervaren beleggers Door het hefboomeffect zijn ze vaak wel riskanter dan directe beleggingen en daarom zijn ze alleen geschikt voor ervaren beleggers, die de werking ervan goed begrijpen. Leer Turbo-beleggen in De Slimste Belegger Turbo's worden door meerdere partijen op de markt gebracht. Ze lijken sterk op elkaar, maar iedere aanbieder heeft een eigen assortiment, berekent verschillende rentes en hanteert verschillende prijzen. Hoewel een keuze voor een turbo of een soortgelijk product voor veel beleggers vooral wordt gedicteerd door de beschikbaarheid van de gewenste onderliggende waarde, short of long-variant en de hefboom, zijn er ook wel degelijk verschilen tussen de diverse aanbieders. Aanbieders langs de meetlat IEX is in de gelukkige omstandigheid te mogen beschikken over Nederlands beste onafhankelijke expert op het gebied van gestructureerde producten, in de persoon van Marcel Tak. Lees ook: Zo houdt u hefboomproducten uit elkaar Tak legde alle aanbieders langs de meetlat en beoordeelde ze op omvang van het aanbod, spreads, in rekening gebrachte rente, handelstijden, gap risk, (dividend)afwikkeling en informatie. De vijf overall best scorende partijen verdienen een verkiezing tot Beste Keuze. Welke dat zijn? Dat ziet u hier: Bekijk nu de Beste Keuze 2019 - Turbo's

