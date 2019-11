Update 09:30 uur: Air France-KLM

Air France-KLM is een aandeel waarover de consensus vrij unaniem is. Dat is mijn ervaring, of misschien wel bias. De vliegtuigmaatschappij is een mooi handelsaandeel, maar ze is geen belegging, omdat ze structureel geen waarde sshept. Eerst zien, dan geloven: getuige de lauwe koersreactie ben ik niet de enige...?

Air France-KLM - of moet ik zeggen CEO Ben Smith? - onthult een nieuwe strategie. Zelfs het woord dividend valt! Het klinkt allemaal mooi en nu graag leveren, Air France-KLM.

Maar goed, ik ben ook wat sceptisch. Sinds combi #AirFranceKLM bestaat is er nog geen cent waarde geschept. Maar goed, wat niet is kan komen #AEX pic.twitter.com/qbrNWh5WCJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 5, 2019

Update 09:15 uur: Advies

Goedemorgen, we doen het met een rustige beurstart zonder gekke uitschieters. Voor u verzameld.