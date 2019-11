Slot: We zijn er bijna!

Het sentiment is onverminderd sterk. De AEX (+0,8%) sluit vandaag op de hoogste koers van het jaar. De herbeleggingsindex zet met een stand van 2028,50 punten zelfs een nieuwe all time high op het bord.

Enige minpunt is dat we de Duitsers (+1,3%) absoluut niet bij kunnen benen. De Duitse hoofdindex kent relatief veel cyclische fondsen en gaat op een dag als vandaag dus beduidend harder omhoog.

Er kwamen positieve berichten langs omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China. Daarnaast vielen de Europese inkoopmanagersindices voor de industrie allemaal mee. Genoeg voer dus voor hogere koersen.

Bij ons is het ArcelorMittal (+3,9%) die helemaal los gaat. We mogen de staalgigant een absoluut handelsoorlogaandeel noemen, aangezien de koers bij ieder positief bericht hierover keihard omhoog spuit.

AMG herstelt

De absolute knaller van de dag is AMG (+8,3%). Dat terwijl we geen duidelijke trigger kunnen vinden. Het dagvolume van 907.000 stukjes is weliswaar meer dan gemiddeld, maar een extreem hoog niveau is het niet.

Woensdagavond kwam AMG met een ronduit beroerde outlook langs, waardoor het aandeel een aardige tik te verwerken kreeg. Sowieso ligt de koers sinds de zomer van 2018 onder druk. Dit komt omdat de prijzen van bijzondere materialen zoals lithium en vanadium sindsdien flink zijn gekelderd.

Daar heeft AMG simpelweg last van. Niet voor niets daalde het bedrijfsresultaat afgelopen kwartaal met bijna 60%. Maar goed, er komt een moment dat beleggers vinden dat alle ellende voldoende zit ingeprijsd.

Dan kan de koers een enorme rit omhoog maken, terwijl het optimisme door de cijfers nog niet verklaard kan worden. Zeker met cyclische aandelen zoals AMG moet u er vroeg bij staan. Als we de eerste signalen van verbetering zien, is de koers vaak al gevlogen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Dit is een grafiek die prima past bij een typisch boom-bust aandeel zoals AMG. Hoge pieken gevolgd door diepe dalen.

Rentes

Het sentiment is goed op de financiële markten en dan is het niet meer dan logisch dat de vergoedingen op tienjaars staatspapier flink oplopen. De Nederlandse yield stijgt drie basispunten naar -0,22%.

Brede markt

De AEX gaat 0,8% omhoog en daarmee blijven achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 2,4% en noteert 11,8 punten.

De Amerikaanse indices doen het met een plus van 0,5% iets rustiger aan, al zetten zowel de Dow Jones, S&P500 en Nasdaq een nieuwe hoogste stand ooit op het bord

De euro zakt 0,2% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,6%) valt wat terug.

Olie: WTI (+1,8%) en Brent (+1,7%) feesten vrolijk mee.

Zelfs de bitcoin (+1,4%) gaat omhoog.

Het Damrak

Het is de dag waar de cyclische aandelen shinen en defensieve havens zoals Unilever (-0,4%) en Relx (-1,0%) uit de gratie zijn.

(-1,0%) uit de gratie zijn. Misschien heeft u het over het hoofd gezien, maar ASML (+2,1%) gaat vandaag €1,05 ex-dividend. Voor het gemak mogen we dus nog 0,5% bij de koers op tellen.

(+2,1%) gaat vandaag €1,05 ex-dividend. Voor het gemak mogen we dus nog 0,5% bij de koers op tellen. Galapagos (-2,3%) geeft wat terrein prijs. Het zal beleggers waarschijnlijk een zorg zijn, want het biotechfonds staat dit jaar zo'n 105% in de plus.

Vopak (-3,8%) wordt afgestraft op iets minder dan verwachte derdekwartaalcijfers. Het bedrijf koerste op het hoogste niveau van het jaar dus is het niet zo gek dat er een paar partijen winst nemen.

Het sentiment is goed en de rentes stijgen. Wat willen financials nog meer. Met name Aegon (+2,2%) en ING (+1,8%) hebben er zin in.

(+2,2%) en (+1,8%) hebben er zin in. Takeaway.com (-2,7%) is het sinds begin september helemaal kwijt.

(-2,7%) is het sinds begin september helemaal kwijt. BAM (+2,2%) ligt er aardig bij. Komende donderdag presenteert de bouwer haar derdekwartaalcijfers.

(+2,2%) ligt er aardig bij. Komende donderdag presenteert de bouwer haar derdekwartaalcijfers. Het is mij een raadsel waarom Kendrion (-4,8%) er zo slecht bij ligt. Blijkbaar vrezen beleggers het ergste, want morgen publiceert het bedrijf de derdekwartaalcijfers.

(-4,8%) er zo slecht bij ligt. Blijkbaar vrezen beleggers het ergste, want morgen publiceert het bedrijf de derdekwartaalcijfers. Voor B&S Group (-6,0%) is het een jaar om snel te vergeten. Toch leken de cijfers op het eerste oog helemaal niet zo slecht. Door overnames steeg de omzet met 17% en op eigen kracht groeide de distributeur en groothandelsbedrijf met 4%.

PostNL (-4,5%) stelde niet voor de eerste keer teleur. Abonnees kunnen het onderstaande premiumartikel lezen. Anderen moeten het doen met mijn fondsenrondje.

Ordina(+5,6%) tikte vandaag bijna de €2 aan. Vanmiddag kwam de IEX Beleggersdesk langs met een update.





Nu nog even dit

Adviezen

ASMI: naar €103 van €90 en kopen - Credit Suisse

ASMI: naar €120 van €70 en kopen - ING

ASML: naar €275 van €250 en kopen - KBC

B&S Group: naar €16,50 van €17 en kopen - Kepler Cheuvreux

Heijmans: naar €9,50 van €11,50 en kopen - KBC

Vivoryon: starten met kopen en €18 - NIBC

Wereldhave: naar verkopen en €18,50 - Kempen

