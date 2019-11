Beste Keuze 2019: Vermogensbeheer

Waar de keuze in banken in Nederland beperkt is - buiten de Top-3, die de markt volledig domineert, zijn er maar een handjevol alternatieven - is er in het vermogensbeheer nog volop keuzemogelijkheid.

Er zijn pakweg 140 grotere en kleinere vermogensbeheerders in dit land. Dat aantal slinkt echter wel. Hoge kosten en strenge eisen van toezichthouders maken vooral de kleinere partijen het leven nagenoeg onmogelijk.

Een vermogensbeheerder is een persoon of partij die de verantwoordelijkheid neemt om uw vermogen te beleggen. Hij claimt dat hij dat hij dit op zo’n manier doet dat u het hoogst mogelijke rendement behaalt tegen een acceptabel risico.

Meer geld, meer te vertellen

In de regel zijn er twee vormen van vermogensbeheer: individueel en collectief. In het eerste geval maakt u met uw beheerder afspraken over de te volgen beleggingsstrategie en beleggingsvoorkeuren. Bij grotere vermogens is het vaak ook mogelijk te onderhandelen over de hoogte van de te betalen kosten.

In het tweede geval participeert u als belegger in wat heet collectieve beleggingsvormen, zoals beleggingsfondsen. Vooral voor kleinere vermogens is collectief beheer een aantrekkelijk alternatief. Zolang je voor lief neemt dat je minder invloed kunt uitoefenen op het beleid van de vermogensbeheerder.

Veel vermogensbeheerders betekent ook veel smaken. Zo hebben beheerders verschillende beleggingsstijlen. Ook is er in de afgelopen jaren een onderscheid gegroeid tussen actief en passief beleggen.

In het eerste geval probeert de vermogensbeheerder de markt te verslaan door zelf kansrijke beleggingen te selecteren. In het tweede geval beperkt de vermogensbeheerder zich tot het kopen van indextrackers, een fonds dat simpelweg de markt volgt. Dat is goedkoper en efficiënter dan actief beheer. Het nadeel is dat je het nooit beter zult doen dan de markt.

Persoonlijke keuze

Er zijn derhalve veel wegen die naar Rome leiden als het gaat om de keuze van een vermogensbeheerder. Een vermogensbeheerder kiezen is een persoonlijke keuze; naast kwaliteit is het vaak ook een kwestie van smaak en het moeilijk te definiëren gevoel dat uw geld in goede handen is.

Op basis van kwaliteit kunnen we echter wel een voorselectie maken van beheerders die meetbaar uitblinken in diverse aspecten van het vak. In samenwerking met vergelijkingssite finner.nl stelden we criteria op en legden alle vermogensbeheerder van Nederland langs onze meetlat.

Nieuwsgierig, welke vijf vermogensbeheerders volgens ons de Beste Keuze van 2019 zijn?

