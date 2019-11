Slimste Belegger 2019: Vanavond masterclass

Guy Boscart, de man die zijn leden iedere X weer een rad voor de ogen weet te draaien, de man die iedere X zijn resultaten aanpast aan het moment. Vooral aan het einde van de maand wordt hiermee gesjoemeld. Kijk naar de maand oktober, een positie in oktober genomen wordt in november gesloten. Deze verlies positie wordt snel naar verlies van oktober geschoven om in november schoon te beginnen. De man die bij winst het van de daken schreeuwt en bij verlies niets van zich laat horen.Let op: dit is de man, als hij voorstaat bij de slimste, het twitteren niet kan laten, een soort Donald Trump.Ook zeikt hij dan zijn collega's af. Bij achterstand, zoals vorige X, hoor je niets van hem. Ik kijk altijd even naar zijn foto als ik niet naar de wc kan, werkt als een speer :-).Hij is dus toch nog ergens goed voor :-) .