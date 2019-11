Slimste Belegger 2019: Vanavond masterclass Categorie: Beurs vandaag

De Slimste Belegger 2019 is begonnen. En dat is meteen een mooie gelegenheid om een webinar vol tips en tricks mee te pakken. Zo net aan de start van de Slimste Belegger competitie, kan het natuurlijk geen kwaad om uw fonkelnieuwe strategie eens goed tegen het licht te houden. Dat komt goed uit, want de beleggingscoaches van de Slimste Belegger staan voor u klaar. Vanavond zullen Guy Boscart en Nico Inberg tijdens een Slimste Masterclass hun ultieme handelstips voor de competitie uit de doeken doen. Meld u daarom alvast aan en mis deze Masterclass niet: Datum: maandag 4 november 2019

Tijd: 20:00 - 21:00 uur

Deelname is gratis





Over de Slimste Belegger In samenwerking met IEX organiseert BNP Paribas Markets de Slimste Belegger, het leukste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis beleggingsspel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's. En u heeft natuurlijk de mogelijkheid een ervaren beleggingscoach te selecteren, zoals Royce of Nico. Doet u nog niet mee aan de Slimste Belegger? Meldt u dan niet alleen aan voor de Masterclass, maar ook meteen voor het spel. Zo profiteert u niet alleen van de tips en begeleiding van uw coaches, maar maakt u ook kans op mooie prijzen.

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.