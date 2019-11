Fondsenrondje: Uitbreken

Op een dag waar de inkoopmanagersindices ons om de oren vliegen, koerst de AEX 0,7% hoger. Met name cyclische aandelen liggen er goed bij.

Dat laatste komt doordat de Amerikanen en Chinezen weer eens constructieve gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Als dit soort berichten langskomen staat ArcelorMittal (+4,2%) bovenaan het rijtje stijgers.

Terug naar de inkoopmanagersindices voor de industrie. Deze vielen in een brede lijn licht mee. De Duitse PMI kwam met een stand van 42,1 net iets hoger uit dan verwacht (41,9). Toch is het nog altijd een bijzonder laag niveau. Een cijfer dik onder de 50 betekent namelijk forse krimp.

De Fransen hebben het met een PMI van 50,7 beduidend beter voor elkaar; een beeld dat we het gehele jaar al zien. Qua macro's hebben we het vandaag nu wel gehad. Alleen om 16.00 uur komen de Amerikaanse fabrieksorders nog langs. De markt rekent op een krimp in september van 0,3% maand op maand.

PostNL

PostNL (-7,1%) kwam zoals gebruikelijk met tegenvallende derdekwartaalcijfers langs. De brievenpost kromp 10,6% jaar op jaar en dat kon niet volledig worden gecompenseerd door de stijging van de pakketpost. Hierdoor daalde de omzet fractioneel, terwijl de markt juist rekende op een stijging.

Ook het bericht dat de overname van Sandd behoorlijk drukt op het bedrijfsresultaat van PostNL, wordt door beleggers niet gewaardeerd. Toch ziet de IEX Beleggersdesk ook lichtpuntjes. Zo liep het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor de overname van Sandd, met €2 miljoen op naar €25 miljoen.

Daarnaast is de nettokasstroom van €54 miljoen een meevaller. In het verleden was dit juist de zwakke plek van de post- en pakketbezorger.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De afgelopen vijf jaar heeft het aandeel PostNL inclusief het dividend zo'n 10% verloren. Dan hebben we deze beroerde beursdag nog niet eens meegenomen. Branchegenoot Deutsche Post doet het met een plus van 50% aanmerkelijk beter.

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omhoog en daarmee blijven we iets achter ten opzichte van de DAC (+1,0%) en CAC (+0,9%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,9% en noteert 11,4 punten.

De futures op Wall Street staan zo'n 0,4% in het groen.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,116 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,23%) en Duitse (-0,37%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (-0,2%) moet het niet van deze dagen hebben.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,5%) doen het niet onaardig.

Bitcoin (-0,5%) blijft dicht bij huis.

Het Damrak

ASML (+1,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van KBC. ASMI (-1,40%) en Besi (+0,9%) kunnen het tempo vandaag niet bijbenen. Dat terwijl ASML ook nog eens €1,05 per aandeel ex-dividend gaat.

(+1,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van KBC. (-1,40%) en (+0,9%) kunnen het tempo vandaag niet bijbenen. Dat terwijl ASML ook nog eens €1,05 per aandeel ex-dividend gaat. De financials gaan goed. Met name Aegon (+2,3%) en ING (+1,5%) vinden de weg omhoog.

(+2,3%) en (+1,5%) vinden de weg omhoog. Vopak (-2,3%) zag de bezettingsgraad licht dalen. Ook de omzet nam in het derde kwartaal iets af. Over de eerste negen maanden verdiende de specialist in opslagterminals €2,07 per aandeel. Dit is beduidend meer dan de €1,65 die er in diezelfde periode vorig jaar werd binnen geharkt.

(-2,3%) zag de bezettingsgraad licht dalen. Ook de omzet nam in het derde kwartaal iets af. Over de eerste negen maanden verdiende de specialist in opslagterminals €2,07 per aandeel. Dit is beduidend meer dan de €1,65 die er in diezelfde periode vorig jaar werd binnen geharkt. Galapagos (-0,9%) koerste vanochtend nog boven de €170 , maar doet nu een klein stapje terug. Door middel van Warrants vergroot Gilead zijn belang in het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf naar €25,1%.

(-0,9%) koerste vanochtend nog boven de €170 , maar doet nu een klein stapje terug. Door middel van Warrants vergroot Gilead zijn belang in het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf naar €25,1%. Basic-Fit (+2,2%) lijkt nog een beetje te profiteren van de goede omzetcijfers die de sportschoolketen afgelopen vrijdag publiceerde.

(+2,2%) lijkt nog een beetje te profiteren van de goede omzetcijfers die de sportschoolketen afgelopen vrijdag publiceerde. Aperam (+3,3%) stijgt net als ArcelorMittal door de afnemende handelsspanningen.

(+3,3%) stijgt net als ArcelorMittal door de afnemende handelsspanningen. AMG (+3,8%) staat in de herstelstand. Afgelopen donderdag waarschuwde topman Schimmelbusch nog voor aanhoudende moeilijke marktomstandigheden.

(+3,8%) staat in de herstelstand. Afgelopen donderdag waarschuwde topman Schimmelbusch nog voor aanhoudende moeilijke marktomstandigheden. Wereldhave (+0,2%) krijgt een verkoopadvies van Kempen om de oren. Toch blijft het aandeel aardig liggen. Van je oud-collega's moet je het maar hebben??

CEO Wereldhave was vastgoedbaas bij Kempen... pic.twitter.com/mUw1PsUc1L — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 4 november 2019

(+0,2%) krijgt een verkoopadvies van Kempen om de oren. Toch blijft het aandeel aardig liggen. B&S Group (-4,2%) presenteerde op het eerste oog prima cijfers. In het derde kwartaal steeg de omzet door overnames met 17%. Op eigen kracht groeide de distributeur en groothandelsbedrijf met 4%.

(-4,2%) presenteerde op het eerste oog prima cijfers. In het derde kwartaal steeg de omzet door overnames met 17%. Op eigen kracht groeide de distributeur en groothandelsbedrijf met 4%. ForFarmers (+3,3%) krabbelt op. De IEX Beleggersdesk volgt het aandeel met interesse.

(+3,3%) krabbelt op. De IEX Beleggersdesk volgt het aandeel met interesse. Vivoryon (+8,5%) straalt vandaag. Het biotechbedrijf profiteert van een koopadvies van NIBC. De zakenbank geeft een koersdoel af van €18. Dit impliceert een upside van meer dan 220%.

