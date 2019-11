Liveblog: Records, Post, ASML en ASMI

Update 11:45 uur: Records!

We hadden vandaag graag de bloemen aan Herna van de PostNL gegeven, maar of die daar nu op zit te wachten met dat minnetje op het bord...? Kan gebeuren. Geldt voor meer AMX-fondsen. Die willen nog wel eens wild bewegen, maar per saldo is dit een hele mooie index. Prima mix van koersstijgingen en dividend.

De #AEX kruipt richting jaartop 586,32, maar kleine (ADHD) zusje #AMX zet alvast een all time high neer pic.twitter.com/6L3EGkhxlM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 4, 2019

De AEX heeft jaartop 586,32 nog net niet op het bord, om van all time high 703,18 maar te zwijgen. De AEX total return index - ook wel de Nederlandse DAX geheten - schudt de all time highs echter uit de mouw. Vandaag weer. De AScX bestaat nog maar sinds maart 2005 en die laat ik even buiten beschouwing.

Met records op borden even rekenen. #AEX en #AMX zijn anno maart 1983 en hier ziet u wat €100 toen nu waard is. De bruto gemiddelden pj (met en zonder herbelegd dividend):#AEX 7,3%#AEXherbeleggingsindex 11,0%#AMX 8,5%#AMXherbeleggingsindex 11,8% pic.twitter.com/8G3IUvrqvV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 4, 2019

En ja, de ironie wil dat het juist hoogvlieger ASML is die vandaag met haar ex-interimdividend de AEX vooralsnog van een nieuwe top afhoudt. Zonder had die er al gestaan.

Dat wel met al die dikke dividenden van onze aandelen ooit op het idee kwamen dagelijks naar een prijsindex te gaan zitten koekeloeren, heb ik nooit begrepen. De #AEX (herbeleggingsindex) staat gewoon op een all time high vandaag pic.twitter.com/KD1d7lgJ1B — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 4, 2019

Natuurlijk kan ik het niet laten en maak ik ook een plaatje met de AScX. Potverdorie! Nota bene, dit jaar blijft die smalst cap index flink achter. Een fysieke tracker is niet mogelijk gelet op free float en omzet van sommige fondsen. Een synthetische kan wel? Beloofd, ik ga er in beleggen als een huis hier mee komt.

Update 11:00 uur: Green shoots PostNL?

Om maar met het weinige goede nieuws van vandaag te beginnen, de tarieven gaan 4,6% omhoog:

De prijs voor de standaard postzegel voor 2020 is vastgesteld op 91 eurocent. Daarmee kunnen we onze reeks weer bijwerken. pic.twitter.com/kTEanFTw4s — Datagraver (@Datagraver) November 4, 2019

Niettemin was in als die jaren inderdaad postzegels verzamelen en zelfs sparen beter dan dan beleggen in PostNL:

Aandeel was ook niet echt vetpot. Zelfs herbelegd nog -60% #PostNL pic.twitter.com/zG5u5RxrpW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 4, 2019

Genoeg, over naar de PostNLn Q3-cijfers van vandaag die allemaal tegenvallen. Allemaal? Nee, behalve die prijsverhoging springt er nog een cijfer positief uit en dit getuigt van gezondere bedrijfsvoering. Martin:

De markt reageert flink negatief op de Q3-cijfers van PostNL en gaat met die reactie toch wat te kort door de bocht. De sterke verbetering van de cashflow wordt hiermee genegeerd en dat is onterecht.

Martin wordt natuurlijk ook niet vrolijk van de cijfers an sich. Hij ziet desondanks meer positieve punten, zoals de snelle integratie van Sandd, ondanks die tegenvaller vandaag (en misschien wel de grootste koers-trigger) de groei van pakketpost en die hogere postzegelprijs.

Zo bezien kan u vandaag het aandeel met korting krijgen, als u de rit hebt gemist. Hebt u die wel meegemaakt, dan wordt u vandaag met de neus op de feiten gedrukt dat, ondanks uw misschien mooie rendement, PostNL geen wonderaandeel is. Nog eentje dan, helaas. Die Scandinaviërs zijn niet beursgenoteerd.

Het kan dus nog erger met die postzegels. https://t.co/MbSAnNfAsh — ??tephan Okhuijsen ?? (@steeph) November 4, 2019

Update 10:30 uur: Saudi Aramco

Oh. Werkt dat zo. Misschien goed om te weten. Mocht u de komende tijd r.o.n.k.e.n.d.e. analisten rapporten over Saudi Aramco lezen, dan...?

Wil je verslag doen van een evenement in Saudi-Arabie? Het Koninkrijk zorgt voor de tickets, de visa, het hotel - en schrijf stilletjes vijfduizend dollar bij op je rekening. Alles is te koop. Wat een schande. https://t.co/PSfLd6s599 — Olaf Koens (@obk) November 4, 2019

Ook iets met een vijf, voorlopig zijn die analisten zuiniger dan het koninkrijk zelf.

Hier de beurswaarde van Apple, Microsoft en Shell

De prins wil een prijskaartje van U$ 2000 miljard. Analisten denken zo rond de U$ 1500 miljard. pic.twitter.com/7bwoxqf1TL — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 4, 2019

Kijk aan en terecht dat deze FT redacteur even in de vlek wrijft? Wie ben ik, maar ik zou zeggen: betaal minder dan voor Shell, Total en BP wegens het hoge (geo)politieke risico. Amerikaanse aandelen hebben altijd een premie. Waarom? Omdat het Amerikaanse aandelen zijn. Daarom dus.

WeWork pre-IPO valuations.



JPMorgan: $46bn to $63bn.

Goldman Sachs: $61bn to $96bn. Morgan Stanley: $43bn to $104bn https://t.co/klRD7xfjdi — Robin Wigglesworth (@RobinWigg) November 4, 2019

Update 10:15 uur: Unileverporno?!

De morele vingertjes wapperen snel en vaak deze jaren. Wie zonder zonden of browsergeschiedenis is, werpe de eerst steen, maar gelukkig hebben we het dividend nog.

Update 10:00 uur: Inkoopmanagersindices

Het zijn nog geen standjes om met uw shirt over uw hoofd naar de koffie-automaat te buikschuiven, maar het is iets. En bijna alle mooie beurslijntjes beginnen op was-niks-is-niks-wordt-niks-momenten, vergeet dat nooit. De EU zelf is door op 45,9 waar 45,7 werd verwacht. Randje recessie dus.

Bodem gezien...? Duitse inkoopmanagersindex industrie oktober valt zowaar mee (net als Franse met 50,7 en Italiaanse met 47,7, Spaanse valt wel dik tegen met 46,8) #AEX #PMI pic.twitter.com/Kg4zhCag9U — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 4, 2019

Voor wie een precies wedstrijdverslag zoekt:

???? Germany's manufacturing sector remained firmly in contraction territory in October (42.1; Sep - 41.7), amid the sharpest reduction in employment since January 2010. Factory gate charges continued to fall as demand weakened. More: https://t.co/HzBdMSqFVT pic.twitter.com/qV1YW0qHkl — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) November 4, 2019

Update 09:15 uur: Advies

Sinds de AEX eind juli jaartop 586,32 neer zetten, kwam het twee keer tot een weigering van de markt om die uit te nemen (intradagtoppen waren 584,29 op 1 oktober en 585,25 op 28 oktober). Drie keer is scheepsrecht? De index kruipt vandaag weer richting die 586,32, maar het is nog ruim drie puntjes.

Verder gaat PostNL nat op de Q3's, krijgt Vopak een tik op haar rapportage en reageert ook B&S niet al te enthousiast op cijfers, ASML loopt het ex-dividend er wel netjes uit en er zijn een handvol adviezen:

ASML: naar €275 van €250 (buy) - KBC

Wolters Kluwer: naar €65,709 van €68,50 - Barclays

ASMI: naar €103 van €90 - Credit Suisse

ASMI: naar €120 van €90 (buy) - ING

Eurocommercial Properties: naar €27 van €24 - Kepler Cheuvreux

Heijmans: naar €9,50 van €11,50 (accumulate) - KBC

Vivoryon (Probidrug): starten met buy en €18 - NIBC

Komt er nog eentje bij...