De integratie met het overgenomen Sandd verloopt prima, maar zo'n beetje alle cijfertjes van PostNL vallen tegen. Het bedrijf verhoogt wel de postzegelprijs met 4,6% en ook pakketten worden duurder.

Lagere omzet en bezettingsgraad, maar meer winst. We horen en zien het vaker aan het Damrak. Vopak is ongeveer in de prik, het is even wat minder door die omschakeling naar andere brandstoffen, maar het moet beter worden.

B&S meldt double digit groei, er is meer winst voor DPA en Veon boekt - hallo, daar zijn we weer - lagere omzet en meer winst. Dan komt deze net nog voorbij waaien, beetje een vreemde?

JUST EAT - DECIDES TO IMPLEMENT RECOMMENDED ALL-SHARE COMBINATION OF TAKEAWAY.COM AND JUST EAT PLC. BY WAY OF AN OFFER, THEREBY INCREASING DEAL CERTAINTY - Reuters News

Waar doen we het marktbreed mee op dit moment? Handelsoorloghoop heet het weer en u ziet het goed, de MSCI World Index staat op een all time high.

-Shares rise in Seoul and Sydneybr>-Global equities are sitting on 4 weeks of gains

-Australian bond yields climb

-South Africa’s rand gains

-Saudi Aramco IPO process kicks offhttps://t.co/RNGza7H63p pic.twitter.com/mPFSzcOIfu — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2019

De koersen staan er inderdaad prima bij na een fraai Wall Street vrijdag. De situatie is echter niet anders, AEX heeft jaartop 586,32 nog altijd staan. Opgelet, er zijn Europese inkoopmanagersindices en iedereen kijkt natuurlijk naar Duitsland. ASML gaat ex-interimdividend en Uber heeft vanavond nog cijfers.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met dan eindelijk de beursgang van Saudi Aramco, cijfers Berkhsire en meer:

Analistenadvies luidt:

Wolters Kluwer: naar €65,709 van €68,50 - Barclays

ASMI: naar €103 van €90 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts en bij Besi lopen ze hard terug.

De agenda:

08:00 PostNL Q3-cijfers

08:00 Vopak Q3-cijfers

08:00 DPA Q3-cijfers

08:00 B&S Group Q3-cijfers

08:00 Telefonica Deutschland Q3-cijfers

09:00 ASML notering €1,05 ex-dividend

09:45 Italië manufacturing PMI okt 47,5

09:50 Frankrijk manufacturing PMI okt 50,5

09:55 Duitsland manufacturing PMI okt 41,9

10:00 EU manufacturing PMI okt 45,7

16:00 VS fabrieksorders sep -0,3% MoM

22:00 Uber Q3-cijfers

En dan nog even dit

Laatste handelsoorlog nieuwtjes:

Chinese state media reiterate core demands in trade talks with the U.S., including the removal of all punitive tariffs https://t.co/bMkvgteedO — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2019

Hier de andere kant:

Commerce Secretary Wilbur Ross signals the U.S. and China are "in good shape" and "making progress" on phase one of a trade deal. He speaks on the sidelines of #ASEAN2019. https://t.co/KjirBLLJL3 pic.twitter.com/PCbmrGNaZA — Bloomberg Politics (@bpolitics) November 4, 2019

Iets voor u?

From @Breakingviews - #Oil giant Saudi Aramco on Sunday kicked off a long-awaited initial public offering for the world’s biggest crude producer. The relationship between valuation and credibility is more complex than it might look, argues @gfhay: https://t.co/9IljLfOI72 pic.twitter.com/nPNQrOyBwt — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2019

Bij een geschatte waarde van $1,5 biljoen, waar de networks van spreken, is dat 13,5:

Aramco will U$ 2000 miljard waard zijn bij een winst an U$ 111 vorig jaar. Dat is een k/w van 18. Hierbij de k/w's van de grote oil majors Shell 11 x. pic.twitter.com/4GdSSQp6eQ — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 3, 2019

De koers zal wel tikje krijgen...

Under Armour faces U.S. federal probe over accounting practices: WSJ https://t.co/v8J2RYJjZ7 pic.twitter.com/daDRQhx5XV — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2019

Inderdaad:

The number of S&P 500 Index companies that is guiding #earnings per share lower is significantly higher than in previous quarters. pic.twitter.com/KKtjuyXJVn — jeroen blokland (@jsblokland) November 4, 2019

Wacht even:

A lone whale was behind Bitcoin manipulation in 2017, Texas academic says https://t.co/vCwrgWMwR8 — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2019

Tien jaar?

Morgan Stanley sees market returns tumbling over next 10 years https://t.co/HV33ZKMPqS — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2019

Nog meer voorspellers:

JPMorgan says Treasury yields to surge in replay of 1995 cycle https://t.co/BzFf7gAEi0 — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2019

Nog even voor de goud- en bitcoinfanaten:

Why it’s so hard to overthrow the mighty U.S. dollar https://t.co/ETz8Fdyluo — Bloomberg Markets (@markets) November 3, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.