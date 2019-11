Beste keuze 2019: Duurzame fondsen

De duurzame golf kleurt langzaam het hele fondsaanbod groen. Dit is onze selectie van duurzame toppers.

Als je dan toch belegt, waarom dan niet in zaken die de wereld een beetje beter maken - of in ieder geval niet slechter?

Niet alleen voor millennials

Dat duurzaam beleggen je rendement zou kosten - omdat het je beperkt in je mogelijkheden - is anno 2019 geen communis opinio meer. Sterker, door vervuilende of onethische pratkijken te vermijden kan een belegger zich ook vrijwaren van toekomstige risico's.

Niet alleen millennials houden zich bezig met de maatschappelijk impact van beleggingen. De groene golf heeft zich in razendsnel tempo verspreid over de hele beleggingsmarkt. Er is bijna geen pensioenfonds of grote investeerder meer te vinden dat de beginselen van maatschappelijk verantwoord beleggen niet omarmt.

Het gevolg is dat de categorie 'Duurzame Beleggingsfondsen' zoals we die hier behandelen, zichzelf langzaam aan het opheffen is. Inmiddels wordt ieder huis-tuin-en-keuken-beleggingsfonds langs de duurzaamheidslat gelegd. En zijn fondshuizen overal ter wereld druk bezig met het integreren van ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) in het beleggingsbeleid.

Vele smaken duurzaam

Kortom, zo langzamerhand kleurt het hele fondsaanbod groen. Maar dat neemt niet weg dat er nog genoeg te kiezen valt op het gebied van specifiek duurzame fondsen. Duurzaamheid is tenslotte ook op vele manier in te vullen. van passief (geen foute aandelen in portefeuille), tot actief (beleggen in nieuwe technologieën en thema's met duurzame impact).

We hebben bij de selectie van de Beste Keuzes in deze categorie dan ook gezorgd voor spreiding: u vindt (uiteraard) een duurzaam wereldwijd aandelenfonds, maar we selecteerden ook Beste Keuzes op het gebied van specifiek duurzame thema's, obligaties en microkrediet.