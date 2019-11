Let op: maandag begint de Slimste Belegger 2019 Categorie: Beurs vandaag

De Slimste Belegger 2019 gaat maandag live! Speel mee in de leukste beurscompetitie van Nederland, maak kans op prachtige prijzen en ontvang gratis handelstips van bekende beleggingsexperts. De afgelopen week stond in het teken van oefenen, maar vanaf maandag is het afgelopen met droogzwemmen. De echte competitie gaat dan van start. Tijdens deze beurscompetitie gaat u gedurende vier weken met fictief geld de strijd aan om de titel de Slimste Belegger van 2019 en krijgt u de kans om beter te leren belggen met Turbo's. Coaches U kunt profiteren van de adviezen van vijf beleggingscoaches die u tijdens de competitie zullen begeleiden. Naast concrete handelstips, geven de coaches u inzicht in hun eigen beleggingsstrategie. In hun blogs leggen ze u uit hoe ze kijken naar de markt en welke beleggingen zij momenteel in de gaten houden. Via handige en begrijpelijke online masterclasses kunt u volgen welke afwegingen de coaches -stuk voor stuk doorgewinterde beleggingsexperts- de coaches maken en hoe zij omgaan met turbo's. De eerste nieuwe masterclass vindt plaats op 4 november a.s. met Nico Inberg en Guy Boscart. Via deze link vindt u een handig overzicht van alle webinars en terugkijken van eerder 'uitgezonden' webinars is ook mogelijk. Inschrijven voor de slimste Belegger 2019 is nog mogelijk maar haast u, want de competitie gaat snel van start.

