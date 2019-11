Slot: Spectaculaire week

Per saldo was de AEX (-0,5%) deze week niet vooruit te branden. Toch gebeurde er genoeg. De Fed verlaagde de rente en het Amerikaanse banenrapport viel mee.

Normaal gesproken genoeg om de koersen op het Damrak flink aan te jagen. Dat lukte deze keer niet. We mogen hiervoor een deel van de schuld leggen bij de Chinezen. Er kwamen geruchten in de markt dat zij een langetermijndeal met de Amerikanen vooralsnog niet zien zitten.

Daar komt bij dat Royal Dutch Shell (-2,4%) bij ons staat genoteerd. Deze zwaargewicht heeft een weging van 13,3% binnen de AEX en zet de hoofdindex persoonlijk 0,3% lager. Het bedrijf kwam met redelijke cijfers langs, alleen het bericht dat het aangekondigde aandeleninkoopprogramma misschien niet volledig wordt voltooid, hakte erin.

Dit zou zomaar te maken kunnen hebben met de oplopende schuldgraad. Wellicht is het ook een eerste signaal dat de kasstromen de komende jaren wat gaan afzwakken. De IEX Beleggersdesk maakt zich hierover iets minder zorgen en volgt het aandeel met interesse.

VolkerWessels +20,4%

De absolute uitblinker van de week is VolkerWessels. Afgelopen dinsdag toverde de familie Wessels een overnamebod van €21,75 per aandeel uit de hoge hoed. Dat terwijl zij bij de beursgang in 2017 nog zeiden meer te willen spreiden.

Door alle aandelen VolkerWessels weer terug te kopen bleek dat achteraf een verkooptruc. Het is namelijk niet de eerste keer dat de familie de bouwer weer van de beurs haalt. In 2003 gebeurde dat toen ook. Helemaal chique is deze actie niet, omdat het investeringsvehicle van de familie Wessels een lagere prijs betaalt dan de uitgiftekoers.

Daarnaast is het niet zo netjes om te handelen in het eigen aandeel. De familie heeft uiteraard een informatievoorsprong ten opzichte van de markt, waardoor het beter kan inschatten of de koers te hoog- of te laag staat.

Het is vervelend voor de dames en heren die zich voor de beursgang hebben ingeschreven. Daarentegen zal het speculanten, die instapten rond de €16, een zorg zijn. Winst is winst tenslotte.

De familie Wessels kan het niet laten en haalt opnieuw het bedrijf van de beurs. #VolkerWessels #BAM #Heijmanshttps://t.co/qX39i5BWFe — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 29, 2019

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen in een brede lijn op. De Nederlandse yield klimt drie basispunten naar -0,25%. Met name de Italiaanse tienjaarsrente vliegt omhoog. Anderzijds zullen ze zich in Milaan rot lachen om de rente die ze moeten betalen.

De lijstjes

AEX deze week: -0,5%

AEX deze maand: +0,7%

AEX dit jaar: +19,1%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +23,0%

Wall Street op all time high

Daar waar wij het in Amsterdam moeten doen met een kleine min, speert Wall Street naar nieuwe records. De S&P500, met daarin de vijfhonderd grootste beursgenoteerde ondernemingen, zet vrolijk een verse all time high op het bord.

Ook de AMX (+0,8%) vindt de weg omhoog, maar dat komt doordat ASMI (+9,2%) met briljante cijfers langskwam. De meeste midcappers eindigden immers in het rood. Verder wordt olie steeds goedkoper. De tijd dat er $100 per vat op het bord stond, lijkt voorbij. Maar goed, op een dag kan er zomaar een zwarte zwaan langs vliegen.

Grote winnaar is de Bitcoin, dat ruim 22% wint omdat de Chinese overheid bereid is fors te investeren in de blockchain. Het bericht kon ik maar moeilijk geloven, omdat de Chinese regering altijd alles onder controle wil houden. Als er iets niet valt te controleren, is het de bitcoin wel.

AEX

Galapagos (+13,5%) zal tijdens het congres in Atlanta nieuwe data over reumamedicijn Filgotinib presenteren. Daarentegen valt KPN (-4,9%) lelijk tegen. De telecommer krijgt in Nederland te maken met fikse concurrentie van T-Mobile.

AMX

Basic-Fit (+4,1%) wist de omzet in het derde kwartaal met 27% op te voeren. De één na de andere sportschool wordt uit de grond gestampt en de opbrengsten per lid nemen toe. Dubbel goed nieuws dus.

Daar waar winnaars zijn, zijn er natuurlijk ook verliezers. AMG (-6,9%) moest fors afboeken op de materiaalvoorraad en spreekt over moeilijk marktomstandigheden. Niet de berichten die beleggers willen horen. Ook Wereldhave (-4,1%) geeft wat terrein prijs. Het winkelvastgoedfonds gaat echter €0,63 ex-dividend. Ruim de helft van het verlies wordt hierdoor dus veroorzaakt.

ASCX

Ordina (+9,3%) verraste met mooie groeicijfers. Dat deed ICT Group (-9,9%) helaas niet. Toch houdt het bedrijf vast aan de outlook om tegen 2022 de ebitda te verdubbelen. Over Kiadis (-5,0%) kunnen we het maar beter niet hebben. Wat een waardeloos jaar heeft het biotechbedrijf achter de rug.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week maak ik zondag de vooruitblik.