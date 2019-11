Beste Keuze 2019: Online vermogensbeheer Categorie:

Rond vermogensbeheer hangt vaak nog een air van gewichtige praktijken voor vermogende mensen; maar anno 2019 is vermogensbeheer een voor iedereen toegankelijk massaproduct geworden. Online vermogensbeheerders, die al voor u aan de slag gaan vanaf een paar tientjes, zijn de markt in snel tempo aan het democratiseren. Om je geld te laten beheren heb je geen tonnen vrij belegbaar kapitaal meer nodig. Minder keuze, minder kosten Veel meer dan bij de klassieke tegenhangers het geval is, beperken de online spelers de keuzemogelijkheid van hun cliënten. Om laagdrempelig te kunnen werken tegen lage kosten wordt er veel gestandaardiseerd. Het vermogen wordt collectief belegd. Als klant heb je weliswaar je eigen beleggingsportefeuille, maar de beleggingen zijn dezelfde als die van elke andere belegger met hetzelfde risicoprofiel. De keuze voor een online vermogensbeheerder is een persoonlijke. Dus het loont hoe dan ook om je er zelf grondig in te verdiepen voor je geld gaat overmaken. Maar in het groeiende aanbod van online beheerders denken we wel een handje te kunnen helpen door een vijftal beheerders aan te wijzen die volgens ons goed en degelijk te werk gaan. Een garantie op rendement is dat niet, maar die is er nooit. Vijf partijen Samen met onze kennispartner, vergelijkingssite Finner.nl, beoordeelden we het aanbod op een aantal criteria (organisatie, beleggingsbeleid, kosten en risicobeleid). Daarbij kwamen vijf partijen als beste keuze naar voren. Uiteraard zijn er meer partijen die kwalitatief goed werk leveren, maar de Beste Keuze van IEX Gouden Stier is in het leven geroepen om het grote aanbod terug te brengen tot een behapbaar aantal. En dan vallen er noodgedwongen partijen uit de boot die het net niet halen. Benieuwd wie het wel haalden? Bekijk nu de Beste Keuze van IEX Gouden Stier – Online Vermogensbeheerders

