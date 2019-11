Experts zijn stuk minder somber gestemd

Beursexperts zijn voor november een stuk minder somber geworden. Er gloort een beetje hoop, dankzij de Brexit-deal (die het risico op een harde Brexit vermindert) en de toegenomen kans op een handelsakkoord tussen de VS en China. Dat blijkt uit de maandelijkse expertenquête van Corné van Zeijl van Actiam.

Vorige maand waren de experts nog heel somber gestemd. Dat bleek niet geheel onterecht: de AEX-index heeft inderdaad een minnetje laten zien, van 0,6%. Maar dat kwam vooral door koersdalingen van enkele zwaargewichten, zoals Unilever, Shell en Philips, zo nuanceert Van Zeijl.

Het gemiddeld aandeel liet in oktober een keurige koersstijging zien van 1,1% en ook de Midkap vertoonde een duidelijke plus (+2,9%). Vooral semiconductors en onroerend goed deden het daar goed.

Korte termijn: Iets zonniger beeld

Voor november zien de experts het zonniger in. Vorige maand hield maar liefst 55,6% rekening met een koersdaling. Dat is nu geslonken naar 38,6%. Ook is het aantal optimisten gestegen.

Optimistisch: 24,6% (vorige maand 16,7)

Neutraal: 36,8% (vorige maand 27,8%)

Pessimistisch: 38,6% (vorige maand 55,6%)

Per saldo: -14% (vorige maand -38,9%)

Lange termijn: Neutraal

Voor de lange termijn is de somberheid zelfs per saldo verdwenen: het aantal pessimisten en optimisten houdt elkaar precies in evenwicht. De laatste keer dat beleggers optimistisch waren voor de langere termijn was in februari.

Het beeld over de langere termijn is als volgt:

Optimistisch: 31,6% (vorige maand 25,6%)

Neutraal: 36,8% (vorige maand 29,6%)

Pessimistisch: 31,6% (vorige maand 44%)

Per saldo: 0,0% (vorige maand -18,5%)

Wat zijn de triggers van een eventuele eindejaarsrally?

Nu de dagen korter worden en de jaarwisseling langzaam in zicht komt, stelde Van Zeijl nog een extra vraag aan de deelnemers: Als er een eindejaarsrally komt, wat zal dan de trigger zijn?

Om niet teveel te sturen, bood Van Zeijl de deelnemers ook de mogelijkheid om aan te geven dat zij helemaal geen eindejaarsrally verwachtten. En dat antwoord werd het meest aangekruisd: door 36% van de 56 experts.

25% denkt dat uitbodemen van de economische verwachtingen de beurzen op stoom kan brengen. 33% ziet een handelsakkoord als mogelijke trigger en 6% mikt op meevallende winsten.

(klik op grafiek voor grotere afbeelding)

Een handelaar geeft een technische reden. Een eventuele eindsprint zal volgens hem uitsluitend het gevolg zijn van lege markten. Veel beleggers mogen niet meer beleggen en de standaard instroom in beleggingsfondsen zorgt dan voor een grotere opwaartse beweging in de koersen.

Keuzes bij aandelenselectie: In de roos met ABN Amro en Galapagos

De experts hadden afgelopen maand hoog ingezet op ABN Amro. Zij vonden de negatieve koersreactie als gevolg van een eventuele boete door DNB te groot. Die visie bleek terecht: het aandeel liet een mooie performance zien: +3,2%. Ook Galapagos stelde niet teleur.

Het fictieve long/short fonds vertoonde een stijging van 0,6%. Maar dit fonds werd vooral gered door de koerssprong van Galapagos.

De IEX lezers lieten overigens een vergelijkbaar resultaat zien. Daar staat de teller op +0,7%. Ook zij hadden Galapagos bij hun toppers staan.

Toppers oktober Stemmen Rendement Floppers oktober Stemmen Rendement ABN Amro +7 +3,2% ArcelorMittal -12 2,5% Royal Dutch Shell +6 -3,2% ASML -6 3,4% Unilever +4 -4,0% Aegon -4 1,5% Galapagos +3 17,9% Unibail-Rodamco -2 3,7% IMCD -2 3,0% Gemiddeld +3,5% Gemiddeld 2,8% AEX -0,6%



Heineken en ASML de toppers voor november

Voor de komende maand zoeken de experts het in de veilige namen en de financials.

Het lijstje floppers bestaat grotendeels uit wat cyclische namen. Maar we treffen hier ook Galapagos aan: de experts vinden dat dit aandeel wel erg hard is opgelopen. De lijst wordt aangevoerd door een naam die we niet zo vaak tegenkomen in de lijstjes: Aalberts.