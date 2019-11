Fondsenrondje: Chinese meevaller

Met dank aan meevallende cijfers over de Chinese industrie koerst de AEX 0,4% hoger. Hiermee presteren we in lijn met de Duitsers (+0,3%) en Fransen (+0,3%).

De Caixin manufacturing PMI meet de bedrijvigheid van het Chinese midden- en kleinbedrijf. Deze kwam uit op 51,7. Dat was beter dan de 51,0 waarop analisten rekenden. Het zal u dus niet verbazen dat ArcelorMittal (+1,7%) de topper is binnen de AEX.

Verder kwam bij ons ook een inkoopmanagersindex langs over de industrie. Daarover kunnen we kort zijn, want deze viel vies tegen. Als de trend doorzet, dan koersen we volgende maand onder de 50 en dat betekent krimp.

Roep premier Mark Rutte nog maar een keer naar de TK en heeft nieuwe ECB-president Christine Lagarde mss puntje? Onze #Nevi inkoopmanagersindex oktober zakt naar lousy 50,3 #AEX pic.twitter.com/iYtzNF6w5A — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 1, 2019

Een duidelijk signaal dat we nu toch echt last krijgen van de malaise in de Duitse automobielindustrie. Gelukkig wordt onze economie elk jaar minder afhankelijk van de industrie, maar een fijn bericht is het natuurlijk niet.

Daar komt bij dat de dienstensector over het algemeen de industrie volgt. Kortom, op stevige groeicijfers van de Nederlandse economie hoeven we het komende halfjaar dus niet te rekenen.

Basic-Fit +6,2%

Basic-Fit is misschien niet het meest geliefde aandeel onder particuliere beleggers. Toch is het een interessant fonds om eens naar te kijken. Vanochtend presenteerde de sportschoolketen meevallende derdekwartaalcijfers.

In een summiere trading-update liet het bedrijf weten de omzet in het derde kwartaal 27% te zien stijgen naar €371,5 miljoen. Deze groei werd grotendeels veroorzaakt door de opening van nieuwe sportscholen, waardoor het ledenaantal met 20% steeg.

Daarnaast klom de omzet per klant met 6% op jaarbasis. Volgens de topman droeg de invoering van het premiumabonnement hieraan bij. Wat ook mee helpt, is dat klanten per vier weken moeten betalen, in plaats van per maand. Dit is een slimme manier om redelijk ongezien extra geld uit de portemonnee van de sporter te halen.

Goedkoop is het aandeel beslist niet. Op dit moment betaalt u 30 keer de verwachte winst voor 2020. Anderzijds gaat de kost voor de baat uit, waardoor analisten verwachten dat de winst van de sportschoolketen op lange termijn pas echt gaat stijgen. Dan is een hoge waardering niet onlogisch.



Sinds de beursgang heeft een aandeel Basic-Fit een aardig ritje omhoog gemaakt. De laatste anderhalf jaar beweegt de koers echter zijwaarts.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 2,1% en noteert 12,1 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,2% in het groen.

De euro blijft stabiel en noteert 1,115 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,25%) en Duitse (-0,41%) rente zakken een basispuntje.

Goud (+0,1%) houdt goed stand boven de $1.500.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,7%) veren licht op.

Bitcoin (-0,0%) weet nog even geen richting te kiezen.

Het Damrak

Volgens de analisten van Berenberg zijn de cijfers van Wolters Kluwer (-2,0%) in lijn met de verwachtingen. Alleen de prestaties bij de gezondheidstak vallen volgens de zakenbank tegen. De dataleverancier maakte bekend het aandeleninkoopprogramma met €100 miljoen te verhogen naar €250 miljoen. Blijkbaar is het niet genoeg om de koers hoger te zetten.

(-2,0%) in lijn met de verwachtingen. Alleen de prestaties bij de gezondheidstak vallen volgens de zakenbank tegen. De dataleverancier maakte bekend het aandeleninkoopprogramma met €100 miljoen te verhogen naar €250 miljoen. Blijkbaar is het niet genoeg om de koers hoger te zetten. Als Galapagos (+2,4%) op de huidige koers weten te sluiten dan staat er alweer een nieuwe all time high op het bord.

(+2,4%) op de huidige koers weten te sluiten dan staat er alweer een nieuwe all time high op het bord. Ondanks koersdoelverhogingen van UBS en HSBC vliegt Air France-KLM (-2,3%) omlaag.

(-2,3%) omlaag. Aperam (+1,3%) ligt goed dankzij de meevallende inkoopmanagersindices van de Chinese industrie.

(+1,3%) ligt goed dankzij de meevallende inkoopmanagersindices van de Chinese industrie. Op de koers van ASMI (+7,5%) is de laatste paar dagen geen peil te trekken. Woensdag kwam de chipper nabeurs met keurige cijfers langs. Donderdag steeg het aandeel bij opening even 10%, maar sloot het uiteindelijk in het rood. Vandaag komt er gewoon weer 7,5% bij. Wat een gekkenhuis!

(+7,5%) is de laatste paar dagen geen peil te trekken. Woensdag kwam de chipper nabeurs met keurige cijfers langs. Donderdag steeg het aandeel bij opening even 10%, maar sloot het uiteindelijk in het rood. Vandaag komt er gewoon weer 7,5% bij. Wat een gekkenhuis! De vergelijkbare huurinkomsten van Eurocommercial Properties (-1,0%) stegen met 2,3% op jaarbasis. De hoogste groei vindt plaats in Zweden. De leegstand is met 0,7% bijzonder laag. De winst daalde wel fors naar €11,2 miljoen en dat is volgens de topman het gevolg van de lage rentes in de eurozone, waardoor de derivatenportefeuille aanzienlijk minder waard is geworden.

(-1,0%) stegen met 2,3% op jaarbasis. De hoogste groei vindt plaats in Zweden. De leegstand is met 0,7% bijzonder laag. De winst daalde wel fors naar €11,2 miljoen en dat is volgens de topman het gevolg van de lage rentes in de eurozone, waardoor de derivatenportefeuille aanzienlijk minder waard is geworden. Corbion (+0,4%) kwam met een lichte omzetwaarschuwing langs, maar wordt door beleggers toch hoger gezet. Bij opening had u de kans goedkoop in te stappen, want toen koerste het aandeel meer dan 6% lager.

(+0,4%) kwam met een lichte omzetwaarschuwing langs, maar wordt door beleggers toch hoger gezet. Bij opening had u de kans goedkoop in te stappen, want toen koerste het aandeel meer dan 6% lager. De cijfers van Brunel (+0,9%) komen na die omzetverwachting niet meer als een verrassing. Lichtpuntje volgens de IEX Beleggersdesk is dat de detacheerder het dividend berekent over de genormaliseerde winst, waardoor deze kan uitkomen rond de €0,25 per aandeel. Dit is de vergoeding die het bedrijf vorig jaar aan beleggers betaalde.

