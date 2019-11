Liveblog: Basic-Fit. ASMI en GLPG

Update 11:25 uur: Galapagos

De trigger moet wel dit berichtje zijn, ANP:

Galapagos zal tijdens een congres in Atlanta nieuwe data over reumamiddel filgotinib presenteren. Het congres van het American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Professionals wordt van 8 tot 13 november gehouden. Galapagos doet de presentatie samen met partner Gilead.

Of maakt het allemaal niet uit en heeft de koers een eigen willetje gekregen? Want Galapagos laat, sinds het deze zomer dikke vriendjes met Gilead werd, een zeldzaam beursfenomeen zien: eerst een gestage daling en vervolgens een snelle stijging. Risk happens fast, bijna altijd is het precies andersom.

In ieder geval staat Galapagos weer nadrukkelijk tegen haar all time high en hoogste slotstand ooit aan te bonken. Die zijn uit juli. Beetje ingewikkeld verhaal. Hoogste top en slot waren niet op dezelfde dag. Na de all time high volgde meteen een daling van een tientje. Opletten dus wie kort speelt.

Update 11:00 uur: Koersenbal ASMI

Het is alweer raak bij ASMI. De koers vliegt weer omhoog, maar na gisteren weet u dat u dan niet meteen uw schermen kan uitzetten om de polonaise in te zetten. Vandaag is het nieuws dat het bedrijf in een jaar tijd voor maximaal €100 miljoen eigen aandelen inkoopt. Op basis van de beurswaarde nu is dat 2,2%.

Zo bezien is de koersreactie vandaag wel erg enthousiast, maar na die heuse reversal day gisteren, zoals u ze zelfs in de boekjes niet tegenkomt, is de geest helemaal uit de fles. Pure prijsactie vandaag. Na die geweldige cijfers en outlook woensdag is het wellicht even zoeken naar een new normal bij dit aandeel.

Te meer dat het de afgelopen jaren al zo hard is gegaan. U hoeft u niet voor hoogtevrees te schamen. Succes met handelen en ik zou, als ik u was, straks uw broodje maar achter uw schermen opeten.

Update 10:45 uur: Knap Basic-Fit

Mooie en goed ontvangen Q3-update van Basic-Fit, waar de koers goed op reageert. Dat heeft het aandeel ook wel even nodig. Vooral het feit dat klanten in Q3 6% meer besteedden lijkt mij de trigger. Let wel, het gaat niet om een volledige rapportage.

Een groeiaandeel in een oude, verzadigde sector: het blijft een avontuur van Basic-Fit, dat als een metronoom nieuwe scholen opent. De verwachte omzetgroei, waar het primair om draait bij groeiaandelen, komt, als het zo doorgaat, in aanmerking voor een plek in het Rijksmuseum. Knap lijntje.

Zoals het een groeiaandeel dat ook echt (netjes) groeit betaamt, kent Basic-Fit een stevige waardering, hoewel het zeker geen technologiestanden haalt. Dat heeft denk ik alles te maken met dat Basic-Fit een sportschool is. Dat is een kunstje dat in principe iedereen kan en er heerst moordende concurrentie.

Dat het bedrijf desondanks stormachtig, maar toch gestaag groeit en zelfs meer omzet uit bestaande klanten haalt, doet bijna denken dat Basic-Fit nog een extra kunstje kan. En dat wordt vandaag beloond.

Update 10:00: And now for something completely different

Gratis bier voor iedereen, de geschiedenis is af :-)

ECB needs to start buying beer https://t.co/8juCuI1jIc — Katie Martin (@katie_martin_fx) November 1, 2019

Update 09:00: 50,3 maar...

Ook goedemorgen, het is november en het is koud en guur.