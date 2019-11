TA: AEX doet stapje terug

De AEX is afgeketst op de zware 2-jarige technische weerstandsbarrière rond 586,32 punten, tevens het hoogste punt sinds 2001.

Zoals het er nu naar uitziet zal de Nederlandse aandelenbeurs eerst een stapje terugdoen, voordat de sprong alsnog gewaagd wordt.

Sterk vangnet

De grote vraag is nu, tot hoever kan de AEX dalen zonder het positieve technische plaatje geweld aan te doen? Het eerste houvast biedt de laatste koersbodem, die van 18 oktober rond 571,63 punten, die de correctie moet opvangen.

De andere methode, om een vangnet te bepalen is de steunlijn onder de koersbodems sinds medio augustus. Deze zogenaamde bodemlijn biedt steun rond 569 punten. Maar omdat het een stijgende bodemlijn betreft, loopt deze elke dag met ongeveer een half indexpunt op.

De 200-dagenlijn

Overigens ligt rond 569 de stijgende 200-dagenljjn van de AEX en zolang de index zich daarboven weet te handhaven, is de technische schade op langere termijn verwaarloosbaar.

Triple Screen Trading

Bovendien kunnen we op de AEX de Triple Screen Tradingmethode toepassen. Deze geeft aan dat de lange stijgende trend van de AEX (screen I: éénjarige trend) intact is.

Dat geldt ook voor de korte uptrend (screen III), maar de middellange en korte trend (screen II) staat nog niet op groen.

Onder deze grafiek wordt de Triple Screen Trading methode voor de AEX toegelicht.

Screen I (groene pijl): Actie

De eerste waarneming betreft het bepalen van de dominante heersende eenjarige trendrichting (de groene pijl op de voorbeeldgrafiek).



Bij de AEX is deze dominante (eenjarige) trend opwaarts gericht. De Nederlandse aandelenmarkt zet in deze opwaartse fase sinds eind 2018 simpelweg steeds twee stappen voorwaarts (I: de actie) en vervolgens slechts één stap terug (II: de reactie).

Dit levert een patroon met steeds hogere bodems op.



De dominante trend voor de AEX is dus positief, dus beschouw ik de Nederlandse beurs als geschikt om te beleggen.





Screen II (rode pijl): Reactie

De tweede beoordeling is bepalen binnen welke marges de laatste reactie optreedt. Op de AEX heeft deze zich voorgedaan in de vorm van de consolidatie van de afgelopen zes maanden (screen II: rode pijl).



Deze zijwaarts countertrend is in feite de tussentijdse reactie op de onderliggende hoofdtrend, die dus nog steeds opwaarts is.

Screen 3: Timing

De derde stap betreft meer de korte termijn ontwikkeling, want pas indien de korte trend (bij de blauwe pijl) opwaarts uitbreekt, dus boven de weerstand, wordt de actie bevestigd.

Deze breakout voor de AEX is nu nog niet aan de orde, maar zal optreden indien de weerstand rond 586,32 punten (gevormd op 26 juli) breekt.

Vooralsnog blijft het technisch beeld positief zolang er hogere bodems zichtbaar zijn. Na de bodem van 528,68 (van 15 augustus), is op 26 augustus een hogere bodem, op 538,74 punten, gevormd. Daarna volgde een hogere bodem rond 553,85 op 3 oktober en tenslotte de laatste, van 18 oktober, rond 571,63 punten.

Pas nadat de zijwaarts trend (screen II) is afgebroken, wordt de onderliggende opwaartse hoofdtrend (screen I) bevestigd.

De stijgende bodemlijn (de dikke blauwe steunlijn) loopt elke dag met ongeveer een half indexpunt op.









Voor de timing is dat van belang. Door de korte trend af te wachten, kan een lange termijn belegger dus een geschikt instapmoment afwachten om nieuwe posities in de Nederlandse beurs op te bouwen.

Conclusie

Vooralsnog stel ik vast dat de lange (screen I: éénjarige) stijgende trend van de AEX intact is. Dat geldt ook voor de korte uptrend (screen III). Maar dat de middellange en korte trend (screen II) staat nog niet op groen.