Beste Keuze 2019: Mixfondsenranges

De kant-en-klaarmaaltijden van de beleggingswereld - van mild gekruid tot zeer pittig. Dit zijn de beste aanbieders.

De belegger die àlles zelf wil doen heeft meestal niet zoveel op met mixfondsen. Maar voor de rest van de bevolking zijn ze een zegen.

Met een mixfonds koop je een kant-en-klare beleggingsportefeuille, die bovendien volledig op je eigen beleggingsprofiel is afgestemd. Veel laagdrempelige online beleggingsconcepten zijn gebaseerd op deze mixfondsen, of profielfondsen, zoals ze ook wel heten.

Binnen een ‘mixfondsenrange’, die we hier beoordelen, zitten alle profielen die een aanbieder van mixfondsen voert. Van defensief, via neutraal, tot offensief. Soms zijn dat er precies drie, maar veel aanbieders delen het risicospectrum op in vier, vijf, soms zelfs zes profielen.

Meer risico, meer (kans op) rendement

Hoe hoger het risico dat je aandurft (of –kunt), hoe meer aandelen er doorgaans in de mix zitten. En hoe minder risico, hoe hoger het gehalte aan obligaties of liquide middelen zal zijn.

In het eerste geval loop je meer risico op dips in je vermogen, maar heb je ook meer kans op een hoog rendement. In een lager risicoprofiel ben je beter beschermd, maar is het rendementsperspectief ook een stuk minder.

Bij de beoordeling van mixfondsen voor de Beste Keuze van IEX Gouden Stier – onze jaarlijks geüpdatete keuzehulp voor beleggers – maken we gebruik van de beleggingsfondsdata van researchfirma Lipper.

We beoordeelden de prestaties van de fondsen in de drie belangrijkste profielen (defensief, neutraal en offensief), waarbij we vooral keken naar consistentie, vermogensbehoud, kosten en risico-rendementsverhouding.