Schrijf in uw agenda: alle masterclasses

Tips en advies van de beste coaches en u kunt het volgen vanuit uw luie stoel. De masterclasses van de Slimste Belegger 2019 op een rij. Tijdens de Slimste Belegger 2019, kunt u volop profiteren van de gedegen kennis van onze coaches. Stuk voor stuk hebben ze jarenlange beurservaring. In heldere en begrijpelijke taal schetsen ze de ontwikkelen op de beurs en geven ze tips en adviezen waarmee u uw rendement kunt verhogen. De planning van de komende webinars is als volgt: maandag 4 november 2019: Guy Boscaert en Nico Inberg Meer info en aanmelden dinsdag 12 november 2019: Royce Tostrams en Nico Bakker Meer info en aanmelden maandag 25 november 2019: alle coaches en Rogier San Giorgi Meer info en aanmelden Alle webinars beginnen om 20.00 uur en de host is Janneke Willemse. Over de Slimste Belegger In samenwerking met IEX organiseert BNP Paribas Markets de 'Slimste Belegger', het spannendste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis beleggingsspel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's. U heeft de mogelijkheid een ervaren beleggingscoach te selecteren. Als deelnemer dingt u mee naar mooie prijzen, waaronder de hoofdprijs van 2500 euro! Meer informatie over de coaches, prijzen en inschrijving vindt u op www.slimstebelegger.nl.

