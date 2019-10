Fondsenrondje: Cijferstorm

De AEX gaat vanaf 10.00 uur ineens hard omlaag. Slecht nieuws omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China drukt de stemming op de financiële markten.

De Duitsers (-0,8%) en Fransen (-0,7%) doen het niet veel beter. Dat is opmerkelijk, omdat zwaargewicht Royal Dutch Shell (-3,3%) wederom wordt afgestraft voor zijn derdekwartaalcijfers. De winst exclusief eenmalige posten daalde 15% in het derde kwartaal.

De operationele kasstroom blijft met €12,1 miljard sterk. Toch vreest het olie- en gasbedrijf dat het niet voor €25 miljard aan eigen aandelen gaat inkopen. Dat stond voor volgend jaar wel in de plannen. Waarschijnlijk is dit de trigger om het aandeel lager te zetten. De defensieve zwaargewicht zorgt er in zijn eentje voor dat de AEX 0,4% daalt.

ING

ING (-0,9%) opende nog ruim 2% hoger, maar heeft de winst inmiddels volledig zien verdampen. Ondanks de bizar lage rente en de hoge compliancekosten heeft de Nederlandse grootbank afgelopen kwartaal €1,34 miljard verdiend.

Dat is veel meer dan in diezelfde periode een jaar geleden, alleen mogen we niet vergeten dat ING toen een boete kreeg van de Nederlandse overheid van €775 miljoen. Hiervoor gecorrigeerd daalt de winst met 11%. Kortom, ING presteert gezien de moeilijke omstandigheden niet slecht, maar groeien zit er niet in.

Op dit moment heeft ING over de eerste negen maanden van dit jaar €1 per aandeel verdiend. Daarmee ligt het bedrijf goed op schema om de jaardoelstelling van de IEX Beleggersdesk te behalen. Die zet de WPA op 1,30 en dat impliceert een K/W van 7,7. Niet duur, maar zo'n lage waardering staat natuurlijk niet voor niets op het bord.

Brede markt

De AEX gaat 0,9% omlaag en daarmee presteren we een tikje slechter dan de overige Europese indices

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,4% en noteert 12,7 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,3% in het rood.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,117 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,28%) en Duitse (-0,41%) rente gaan maar liefst vijf basispunten naar beneden. Een gigantische beweging voor de obligatiemarkt.

Goud (+0,7%) klimt tot boven de $1.500.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (-0,1%) houden de schade aardig beperkt.

Bitcoin (-1,0%) levert wederom iets in.

Het Damrak

De rode cijfertjes vliegen ons ineens om de oren. Met name het o zo cyclische ArcelorMittal (-5,0%) krijgt een flinke draai om de oren. Dat komt doordat China twijfels heeft over een langetermijndeal met de Amerikanen. Als er slechte berichten zijn op het handelsfront, dan is ArcelorMittal standaard de sigaar. U.S. stock futures turn lower on report on China doubts of long-term trade deal https://t.co/8LidXPncmC — MarketWatch (@MarketWatch) October 31, 2019

(-5,0%) krijgt een flinke draai om de oren. Dat komt doordat China twijfels heeft over een langetermijndeal met de Amerikanen. Als er slechte berichten zijn op het handelsfront, dan is ArcelorMittal standaard de sigaar. Financials liggen er ronduit beroerd bij. Met name Aegon (-1,9%) en ASR (-1,8%) doen een grote stap terug. Het zou zomaar met de imploderende rentes te maken kunnen hebben.

(-1,9%) en (-1,8%) doen een grote stap terug. Het zou zomaar met de imploderende rentes te maken kunnen hebben. De grote uitblinker vinden we op de midcap. ASMI (+7,7%) kwam gisteren nabeurs met puike cijfers langs. Zowel omzet als marges waren veel beter dan verwacht. De analisten van ING hanteren een koopadvies met een koersdoel van €90, maar het lijkt me dat dat wel naar boven mag worden bijgesteld. Of het aandeel moet van de kooplijst, dat is ook een optie.

(+7,7%) kwam gisteren nabeurs met puike cijfers langs. Zowel omzet als marges waren veel beter dan verwacht. De analisten van ING hanteren een koopadvies met een koersdoel van €90, maar het lijkt me dat dat wel naar boven mag worden bijgesteld. Of het aandeel moet van de kooplijst, dat is ook een optie. AMG (-5,9%) daarentegen wordt keihard afgestraft voor zijn cijfers. De metaalspecialist verwacht dat de zwakke marktomstandigheden zullen aanhouden. De ebitda daalde afgelopen kwartaal met maar liefst 59%.

(-5,9%) daarentegen wordt keihard afgestraft voor zijn cijfers. De metaalspecialist verwacht dat de zwakke marktomstandigheden zullen aanhouden. De ebitda daalde afgelopen kwartaal met maar liefst 59%. Ook Air France-KLM (-3,2%) krijgt een tik, al was de schade bij opening aanmerkelijk groter. De vliegtuigmaatschappij heeft last van hogere brandstofkosten en hogere personeelskosten. Hierdoor daalde de operationele winst met €165 miljoen naar €900 miljoen.

(-3,2%) krijgt een tik, al was de schade bij opening aanmerkelijk groter. De vliegtuigmaatschappij heeft last van hogere brandstofkosten en hogere personeelskosten. Hierdoor daalde de operationele winst met €165 miljoen naar €900 miljoen. Besi (-0,2%) blijft door de goede resultaten van ASMI nog aardig liggen.

(-0,2%) blijft door de goede resultaten van ASMI nog aardig liggen. ForFarmers (-3,9%) zakt naar de laagste koers ooit. Het veevoederbedrijf herhaalt dat het de forse winstdaling in het eerste halfjaar niet kan compenseren dit jaar. Daarnaast zijn er flink wat onzekerheden omtrent de brexit en de stikstofcrisis. Voor beleggers reden het aandeel massaal te verkopen. Toch ziet de IEX Beleggersdesk nog altijd kansen. Overtuiging ontbreekt bij ForFarmers #ForFarmers https://t.co/5IkND4KqLN — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 31, 2019

(-3,9%) zakt naar de laagste koers ooit. Het veevoederbedrijf herhaalt dat het de forse winstdaling in het eerste halfjaar niet kan compenseren dit jaar. Daarnaast zijn er flink wat onzekerheden omtrent de brexit en de stikstofcrisis. Voor beleggers reden het aandeel massaal te verkopen. Toch ziet de IEX Beleggersdesk nog altijd kansen. Ordina (+3,2%) zag zowel de opbrengsten in Nederland als die in België stijgen. Met name dat het goed gaat in ons eigen land is een opsteker, want hier wist de ICT-dienstverlener de groei er maar niet in te krijgen.

(+3,2%) zag zowel de opbrengsten in Nederland als die in België stijgen. Met name dat het goed gaat in ons eigen land is een opsteker, want hier wist de ICT-dienstverlener de groei er maar niet in te krijgen. Intertrust (-1,2%) weet de omzet ruim 10% op te krikken. De markt reageert lauwtjes. Misschien heeft dat te maken met de lagere marges.

(-1,2%) weet de omzet ruim 10% op te krikken. De markt reageert lauwtjes. Misschien heeft dat te maken met de lagere marges. Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen (-1,0%) weet meer klanten te trekken, waardoor de vermogensgroei in de lift zit. Het bedrijf verwacht een netto-instroom van ruim 10%.

Adviezen