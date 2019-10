Liveblog: Shell, ING en... ASMI!

Update 12:05: Altria

Vandaag gaat er eens een keertje letterlijk een paar miljard aan waarde in rook op.

Update 12:00: Moeizame Shellsommetjes

Strikt genomen zijn de Q3's van Royal Dutch Shell goed: verwachtingen verslagen. Maar... Shell heeft duidelijk last van de verminderde economische omstandigheden en niet al te enthousiaste olie- en gasprijzen. Het is ook niet zeker of dat binnen afzienbare tijd allemaal op z'n pootjes terecht gaat komen.

Het meesterlijke aan Shell is natuurlijk dat het immer volatiele olie- en gasprijzen en afzet weet om te toveren in een stabiele en gestage shareholders return. Vooral het dividend is natuurlijk het heilige der heiligen op de beurs:

Dat u even weet waar oa uw welvaart en vooral pensioen vandaan komen #RoyalDutchShell https://t.co/qgghMsJUDF pic.twitter.com/9vf1px1Qrg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 31, 2019

De teleurstelling zit 'm vandaag denk ik in dat Shell niet zeker is of de sommetjes ook dit keer weer precies uitkomen. CEO Ben van Beurden over de onzekerheid of het huidige aandeleninkoopprogramma ter waarde van $25 miljard volledig kan worden uitgevoerd:

The prevailing weak macroeconomic conditions and challenging outlook inevitably create uncertainty about the pace of reducing gearing to 25% and completing the share buyback programme within the 2020 timeframe.

Ja, dat is een tegenvaller, maar gegeven de vertragende economische omstandigheden en moeizame olie- en gasprijzen, is het een beetje een luxeprobleem? Het bedrijf heeft voor hetere vuren gestaan en misschien moet u daar moed uit putten. Sinds WOII heeft Shell nog nooit het dividend verlaagd.

Ook niet verhoogd de laatste jaren, en vandaag blijkt dat het maar goed is ook dat Olies koos voor veel gemakkelijker intrekbare buybacks. Twijfel daarover levert vandaag ruim -3% op. Als het bedrijf vandaag over het dividend had getwijfeld, was dat denk ik een veelvoud, of een pak slaag geweest.

Reuters nog even:

The lack of a dividend hike at BP and Shell management hinting at a possibly slower pace of share buybacks are suggesting companies are taking a more sober view on the outlook for oil and gas prices, Morgan Stanley analyst Martijn Rats said.

Hier de dividendontwikkeling van Shell. Als het concern één schrikbeeld heeft, dan is dat wel een trendbreuk in dit lijntje. U mag zelf de oliecrises, Golfoorlogen en andere events die de olie- en gasprijzen heftig deden bewegen in de grafiek zetten. U komt ruimte tekort. Dat u weet waarom Shell zo'n knap bedrijf is.

Update: 11:45 uur: AFM en VolkerWessels

Klagen helpt echt wel. Ik ben overtuigd dat de AFM de handel in VolkerWessels deze week bekijkt. Ik hoef alleen niet te bellen of het zo is. Krijg toch geen antwoord. En terecht. Bij zulke zaken gaat de toezichthouder zeer discreet te werk. Want die weet ook: alleen al genoemd worden is voorgoed besmet.

Stel nu dat de AFM vragen heeft over bijvoorbeeld deze transactie. Die wordt dan opgesnord en de betreffende bank of broker is dan wettelijk verplicht de klantinformatie te verstrekken. Hier bij IEX hebben we ook weleens meegemaakt dat de AFM formeel NAW-gegevens opvraagt van, zeg, iets te enthousiaste forumposters.

Degene die de VolkerWessels-calletjes deed krijgt wellicht een uitnodiging om tekst en uitleg te geven, als de AFM daarom verlegen zit. Ook dat gaat discreet. Pas als het na zoveel stappen tot een zaak komt, omdat de AFM meent bewijs van voorkennis of iets te hebben, vallen er namen en rugnummers.

Full disclosure: it wasn't me... Vinger opsteken wie van u nu met een bezwete rug achter de schermen zit. En toch, ik kan me bijna niet voorstellen dat hier iets speelt. Zo dom is toch niemand...? Dit komt altijd uit, áls. Oh ja, de AFM zegt alleen bedankt tegen Nico. Verder niks. Speculeer daarom niet te veel.

Beste Nico, nog bedankt voor dit signaal. — AFM (@AutoriteitFM) October 31, 2019

Update 10:30 uur: Bedankt Noord-Korea?

Het bericht is van rond 10:00 uur en sindsdien laten de koersen de kopjes een beetje hangen. Is dit het? Altijd moeilijk om stellig te zijn op de beurs, maar dit zal de prijzen zeker niet helpen.

North Korea fired two projectiles, possibly missiles, into the sea between the Korean peninsula and Japan, according to the Japanese coast guard and South Korea’s military https://t.co/NgE0vENluj pic.twitter.com/e86rD92DfF — Reuters (@Reuters) October 31, 2019

Update 10:15 uur: Leuker kan De Speld het niet maken

Totaal off-topic, ook weer niet helemaal met die voorgestelde verhoging van de vermogensrendementsheffing op beleggen, maar deze moet gewoon even :-)

Storing: de site van de Belastingdienst is online! https://t.co/rWYD5jjwFO — De Speld (@DeSpeld) October 31, 2019

Update 10:00 uur: ASMI op €100!

Blijf wel rekenen, sommen maken of lijnen trekken en hol niet doldriest achter deze euforisch sperende TGV aan. Natuurlijk, het bedrijf heeft een fraaie Q3-rapportage en outlook, maar recht in het plafond borende koersen zijn doorgaans niet de meest ideale instapmomenten.

Toeter even als u in Almere langs HQ #ASMI rijdt, €100 op het bord! Gefeliciteerd vertrekkende CEO Chuck del Prado (als ik hem was zou ik vandaag subiet stoppen) en de zijnen en alle stakeholders #AEX pic.twitter.com/6AyXvlc3xr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 31, 2019

Update 09:45 uur: Opel Peugeot Citroën Fiat Chrysler!

Het zong al rond - Fiat Chrysler deed gisteren +5,4% in New York - en sinds vanochtend voorbeurs is het officieel. De koersreacties zijn zéér wisselend. Blijkbaar vindt de beurs de deal niet goed voor Peugeot (PSA) getuige -8,5% nu in Parijs en voordelig voor Fiat Chrysler met +9,6% in Milaan.

Fiat Chrysler and Peugeot confirm deal to merge https://t.co/36sRvFbFJL — CNBC (@CNBC) October 31, 2019

Het is een fifty-fifty deal en gelet op de actuele marktwaardes van beide aandelen hebben de Amerikanen en Italianen dat goed uitonderhandeld tegen de Fransen: PSA is nu €23,4 miljard waard op de beurs en Fiat Chrysler doet €19,9 miljard. Ja en zo komt het na ruim een eeuw autorijden weer tot concentratie in de autosector.

Vergeet niet dat Citroën en Opel al deel uit maken van PSA. Verder is er de combinatie Nissan-Renault, waardoor de Franse auto-industrie niet meer zelfstandig is. En het hoofdkantoor wordt Bataafs! De Duitsers doen het wat dat betreft beter en de Britse auto-industrie is eigenlijk verdwenen. Alleen de prestigemerken bestaan nog.

De reden voor deze fusie is duidelijk: het omschakelen naar elektrisch en autonoom rijden is zo kostbaar - VW investeert liefst €50 miljard - dat een Alleingang nog slechts voor weinigen is weggelegd. Bovendien is het de vraag of toekomstige generaties sowieso nog een auto willen. De status van de wagen brokkelt af.

Okee, raden maar, wat wordt de volgende fusie: GM en Ford met een Japanner, of misschien wel met elkaar? Nee toch, daar gaan de mededingingsautoriteiten in de VS toch wel voor liggen? We zien wel, nog even een grafiekje. Ah, vandaar die fifty-fifty?

Update 09:30 uur: Advies

Zoveel cijfers en nieuws, waar en hoe begin ik vandaag? Eerst maar de al binnengerolde adviezen dan maar.