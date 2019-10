Dit lijkt mij een betere verklaring voor de daling.



China betwijfelt of alomvattende handelsovereenkomst met Trump mogelijk is



Chinese functionarissen twijfelen aan het bereiken van een alomvattende handelsovereenkomst op lange termijn met de VS, zelfs als beide partijen dicht bij het ondertekenen van een deelovereenkomst komen, meldde Bloomberg News.



Chinese functionarissen hebben gewaarschuwd dat China niet wil inbinden op lastigste kwesties, volgens mensen die dicht bij de onderhandelingen zitten. Ze blijven bezorgd over het impulsieve karakter van president Donald Trump en het risico dat hij zich terugtrekt uit de deelovereenkomst.



"Als deze geruchten kloppen, dan kan de dollar zijn rol als veilige haven weer gaan opeisen.", aldus Joost Derks van de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij.