Laatste handelsdag van de maand: de AEX staat deze maand op +0,2%, dit jaar +19,2% en herbelegd 23,2%. Het is Superdonderdag, er is een ware cijfergolf (op het Damrak).

Ik kan niet alles, ik pik de belangrijkste namen mee. Pech gehad bedrijven die ik niet noem, maar kluitjesvoetbal loont niet. Koninklijk gaat voor, Royal Dutch Shell komt net om klokslag 09:00 uur binnen. Lastige tijden voor Olies, maar het concern ziet het redelijk zonnig in en het geld komt gewoon uw kant op.

ING levert wisselende resultaten in met behoorlijk minder winst door vooral kosten (witwassen), maar wel een hoger renteresultaat. Als dat maar geen herrie geeft...

Het oude liedje? Meer reizigers, maar hogere brandstof- en personeelskosten zorgen voor flink minder winst bij Air France-KLM.

Oei AMG, die prijzen. Helaas, nog geen draai bij deze cyclical:

ASMI mag u groen afvinken, meer dan prima:

Marktbreed was er gisteravond natuurlijk de verwachte Fed-renteverlaging van een kwartje, maar dat is het dan ook voorlopig? Als de huidige outlook niet verandert, gaat de Fed voorlopig niet weer verlagen. Tikje haviks dus. De koersen deden niet veel. Nabeurs deden Apple +2,0% en Facebook +4,5% op prima Q3's.

De koersen spreken voor zich - ze zeggen nog niet zoveel - en beste AEX, gaat jaartop 586,32 nog van het bord? Zo dichtbij. De S&P 500 zette gisteren wel weer een nieuwe all time high neer.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met heel veel cijfers, een voorzichtig Samsung en nou ja, kijkt u maar Het is echt te veel om op te noemen of uit te lichten.

07:53 Ordina flink winstgevender in derde kwartaal

07:52 Winst herverzekeraar Swiss Re omhoog

07:51 ASM Pacific Technology voelt zwakke handel

07:46 Recordaantal bezoekers voor webshop Zalando

07:45 BNP Paribas doet het goed in obligaties

07:44 Bank of Japan laat beleid onveranderd

07:42 Fagron schikt na jaren Amerikaans geschil

07:39 Industrie China weer gekrompen

07:37 ING weerstaat ongunstig renteklimaat

07:35 Delivery Hero positiever over omzet

07:33 Intertrust verhoogt omzet

07:29 'Drie partijen over in de strijd om Eneco'

07:26 Hogere kosten drukken winst Air France-KLM

07:19 Sony in trek op hogere Japanse beurs

07:00 Samsung voorzichtig over smartphonemarkt

06:38 ForFarmers wijst op mogelijke krimp veestapel

06:34 Opdrachtnemer wil veel meer geld voor Zuidasdok

30 okt Starbucks groeit in VS en China

30 okt Apple zint op goede verkopen feestdagen

30 okt Uber-concurrent Lyft geeft gas

30 okt Twitter doet politieke advertenties in de ban

30 okt Techreus Facebook dendert door

30 okt Powell praat Wall Street naar groen slot

30 okt Derde renteverlaging VS dit jaar

30 okt Oud-minister Dekker onderzoekt nut Zuidasdok

30 okt Groen licht voor benoemingen ASR

30 okt Gedaalde prijzen trekken resultaten AMG omlaag

30 okt Wall Street kabbelt richting rentebesluit

30 okt ASMI ziet omzet en winst flink stijgen

30 okt Eumedion wil standaarden niet-financiële data

30 okt KPN geeft hybride obligatie uit

Analistenadvies luidt:

Alfen: naar €22 van €21,50 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda bestaat vooral uit onze cijfers en intussen zijn die Chinese inkoopmanagersindices teleurstellend laag door:

00:50 Japan industriële productie sep 1,4% (verwacht 0,4%) MoM

02:00 China NBS manufacturing PMI okt 49,3 (49,8)

02:00 China NBSservices PMI 52,8 (53,7)

08:00 Royal Dutch Shell Q3-cijfers

08:00 ING Q3-cijfers

08:00 ForFarmers Q3-cijfers

08:00 Ctac Q3-cijfers

08:00 Ordina Q3-cijfers

08:00 Van Lanschot Kempen Q3-cijfers

08:00 Telenet Q3-cijfers

08:00 Intertrust Q3-cijfers

08:00 Air France-KLM Q3-cijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen sep 0,2% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI okt 1,1%

09:00 Unilever notering €0,41 ex-dividend

11:00 EU BBP Q3 0,1% QoQ

13:00 Kraft Heinz Q3-cijfers

13:30 VS persoonlijke uitgaven sep 0,2% MoM

13:30 VS wekelijkse jobless claims 215K

14:45 VS Chicago PMI okt 48,5

En dan nog even dit

Hier nog even het verhaal.

The Federal Reserve is waiting for a U.S.-China 'Phase One' trade deal too https://t.co/VkXYU9p1wm pic.twitter.com/5QAGbMzZ06 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 31, 2019

Oh:

Bond market signals doubt Fed has shut door on further rate cuts https://t.co/tF9z9rUklf — Bloomberg Markets (@markets) October 31, 2019

Er zijn meer cijfers. Of wat er van over is.

Samsung's profits fall by half in third quarter. More: https://t.co/02dEQoPqsV pic.twitter.com/GsHoOxV5sr — Reuters Business (@ReutersBiz) October 31, 2019

Ze zijn weer prima:

Apple and Facebook shares rise on better-than-expected earnings report. More here: https://t.co/qpV1obnXS9 pic.twitter.com/OUQnhdWH5d — Reuters Business (@ReutersBiz) October 31, 2019

Slecht voor Twitter en goed voor Facebook?

‘We believe political message reach should be earned, not bought’: Twitter CEO Jack Dorsey announces ban on political ads https://t.co/kDKA6x42uu pic.twitter.com/U09BkubMks — Reuters Business (@ReutersBiz) October 31, 2019

Ondanks Chili:

China says to proceed with trade negotiations with U.S. as planned https://t.co/JPkbkKKzWW pic.twitter.com/PDPkdhhzs8 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 31, 2019

Ondanks Hongkong:

Alibaba targets November window for $10 billion listing in Hong Kong https://t.co/N8Y05IJhdm pic.twitter.com/KfcjbMqEsN — Bloomberg (@business) October 31, 2019

Is weer eens wat anders dan een zoveelste krachvoorspelling:

According to this Dow Jones Industrial Average ‘Super Cycle’ chart we might only be halfway through this bull market! #equities. pic.twitter.com/vZ2IdZabGN — jeroen blokland (@jsblokland) October 30, 2019

:-)

Veel plezier en succes.