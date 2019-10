TA: Wall Street klaar voor eindsprint

Nog niet panikeren allegria, de futs staan 0,20 prct groen.

Hier lijkt het alsof het hossana is... ik heb de aex futs al 1,5 prct en al vaak 1 prct groen zien staan.



Aex kan zomaar rood openen of vanmiddag int rood zakken.



Een maand geleden stonden we al 585, we staan nu lager.

Goed mogelijk dat we eerst naar 570 gaan, alvorens we die 600 fetisj gaan zien.