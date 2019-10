Fed: Kwartje valt

Zoals verwacht verlaagt de Fed de rente met een kwartje naar 1,50-1,75%, maar is niet van plan bij de volgende besluiten standaard een kwartje af te tikken. Hier de headlines, we pluizen het persbericht uit op nieuws en hints. Koersen bewogen even op het besluit (aandelen, dollar en rentes hoger), maar zijn alweer terug.

The risks to the outlook as having moved in a positive direction, zegt de voorzitter. Daar voegt hij aan toe: The current stance of monetray policy will be appropriate as long as outlook is in keeping with our expectations in the middel of next year. Kortom, het gaat nog niet zo slecht, volgens de Fed.

De Fed fund futures voor het decemberbesluit zijn onveranderd te opzichte van voor deze: 80% 1,50%-1,75% en 20% 1,25-1,50%. Onder de speler de hoogtepunten.

Hiermee is alles eigenlijk wel gezegd? Veel spektakel levert de persco nog niet op. Waarvoor luisteren we nog? Kijk aan! :-)