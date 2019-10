Slot: Spektakel op komst

De AEX (-0,0%) eindigt na een mooie eindsprint fractioneel lager. Hierin staan we niet alleen, want ook de Duitsers (-0,2%) weten de weg omhoog niet te vinden.

Rond 15.30 uur was de schade aanmerkelijk groter. Dat kwam waarschijnlijk door het bericht dat de Amerikaanse President Donald Trump de Chinese leider Xi Jinping niet in Chili gaat ontmoeten.

Daar is echter een goede reden voor, want door de protesten in het Zuid-Amerikaanse land, is het simpelweg onverstandig om er een topontmoeting te laten plaatsvinden. Systemen die puur op de headlines handelen, verkochten wellicht in eerste instantie de aandelen, maar als dan blijkt dat er niets aan de hand is, moeten de stukken weer worden teruggekocht.

In de loop van de dag werd het verlies grotendeels goedgemaakt en daarvoor mogen we de defensieve havens bedanken. Met name de zwaargewichten Unilever (+0,9%) en Relx (+1,6%) gaven de AEX een zetje omhoog. Hetzelfde geldt voor Wolters Kluwer (+2,2%), al is de weging van 3,2% beperkt.

Alles draait om rentebesluit

Om 19.00 uur vindt het event van de dag plaats en dat is het rentebesluit van de Fed. Ruim 94% van de analisten verwachten een verlaging van een kwartje naar 1,5%-1,75%.

Het is een opmerkelijk moment om de rente te verlagen, omdat de werkloosheid historisch laag is. Daar komt bij dat er al 108 maanden sprake is van banengroei en de Amerikaanse economie nog altijd niet in een recessie zit.

Waarom dan in hemelsnaam een renteverlaging? Het antwoord is heel simpel. Fed-voorzitter wil een verlaging als verzekering voor slechte economische tijden. Hij vreest nog altijd voor de impact van de handelsoorlog tussen de VS en China op de wereldwijde economische groei.

Door middel van een renteverlaging hoopt hij net het verschil te maken tussen groei of een recessie. Als u met ons gaat meeluisteren naar de persconferentie van Powell, moet u letten op het woord insurance cut. Als deze maar vaak genoeg valt dan zouden er zomaar nog een aantal renteverlagingen in het vat kunnen zitten.

Dat zou de markten behoorlijk in beweging kunnen zetten, omdat op dit moment slechts 21% van de economen denkt dat er in december een renteverlaging aankomt. We houden u vanavond op de hoogte van alle ontwikkelingen in het liveblog.

US Economic Expansion: 124 months (longest in history)

Jobs Growth: 108 consecutive months (longest in history)

Unemployment Rate: 3.5% (lowest level since 1969)

S&P 500: All-Time High (+460% since Mar '09)



Market: give me that rate cut. pic.twitter.com/Q4uK1Uy8Fx — Charlie Bilello (@charliebilello) October 30, 2019

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier komen niet van de grond. De Nederlandse yield blijft stabiel op -0,22%. Grootste uitschieter is de Amerikaanse rente die drie basispuntjes zakt.

Brede markt

De AEX gaat 0,04% omlaag en daarmee blijven we met name achter ten opzichte van de Fransen (+0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,0% en noteert 12,2 punten.

De Amerikaanse indices blijven dicht bij huis. Meer dan een minnetje van 0,2% voor de Nasdaq is het niet.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,112 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,5%) valt positief op. De laatste maanden schommelt het edelmetaal rond de $1.500.

Olie: WTI (-1,2%) en Brent (-1,1%) gaan op het slot lelijk omlaag.

Het feestje van bitcoinbeleggers (-4,5%) lijkt van korte duur te zijn geweest.

Het Damrak

Galapagos (+3,4%) sluit op het hoogste niveau van de dag. Nog 2% te gaan en er staat een nieuwe all time high op het bord.

(+3,4%) sluit op het hoogste niveau van de dag. Nog 2% te gaan en er staat een nieuwe all time high op het bord. De financials zakken op de beroerde cijfers van Deutsche Bank (-7,7%). Met name ING (-1,8%) en Aegon (-1,7%) zijn de klos.

(-7,7%). Met name (-1,8%) en (-1,7%) zijn de klos. Staalaandelen zijn vandaag ook niet de place to be. ArcelorMittal (-3,5%) en Aperam (-2,6%) gaan aan puin.

(-3,5%) en (-2,6%) gaan aan puin. Beleggers hebben weinig vertrouwen in de resultaten van AMG (-3,9%). Ik vrees dat dit terecht is, want er zit één hele beroerde headline bij. Man, man. Q3's #AMG zijn door en ik arceer één headline... #AEX pic.twitter.com/62jzyCe8we — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 30, 2019

(-3,9%). Ik vrees dat dit terecht is, want er zit één hele beroerde headline bij. Man, man. Bouwers BAM (-3,1%) en Heijmans (-4,9%) storten af. Laatstgenoemde prestenteerde vanochtend de derdekwartaalcijfers. Het is de verlaging van de outlook die voor chagrijn zorgt onder beleggers.

(-3,1%) en Heijmans (-4,9%) storten af. Laatstgenoemde prestenteerde vanochtend de derdekwartaalcijfers. Het is de verlaging van de outlook die voor chagrijn zorgt onder beleggers. Fugro (+2,4%) maakt een klein deel van zijn belang in de Amerikaanse bodemonderzoeker Global Marine te gelde. Nico is tevreden. Mooi nieuws voor Fugro: onderdeel van JV wordt verkocht, cash opbrengst voor Fugro in Q1-2020 $20 mln, binnen twee jaar nog eens minimaal $13 mln. https://t.co/GH5XQ2rsTZ — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 30, 2019

(+2,4%) maakt een klein deel van zijn belang in de Amerikaanse bodemonderzoeker Global Marine te gelde. Nico is tevreden. Besi (-2,1%) en ASMI (-1,7%) kunnen niet altijd shinen. Laatstgenoemde kwam zojuist met prima cijfers langs. Q3's en outlook ("We expect to strongly outperform the WFE market in 2019") #ASMI zien er op eerste gezicht goed uit #AEX pic.twitter.com/xud8tWfnby — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 30, 2019

(-2,1%) en (-1,7%) kunnen niet altijd shinen. Laatstgenoemde kwam zojuist met prima cijfers langs. GrandVision (-0,4%) gaat van de kooplijst van Morgan Stanley. Geen grote verrassing, want er ligt een bod van EssilorLuxxotica op. Verder verlaagt de brillenketen de winstverwachting voor dit jaar.

(-0,4%) gaat van de kooplijst van Morgan Stanley. Geen grote verrassing, want er ligt een bod van EssilorLuxxotica op. Verder verlaagt de brillenketen de winstverwachting voor dit jaar. Ook op VolkerWessels (+0,5%) zit een bod, dus dan snapt u waarom het aandeel vandaag niet wordt getroffen door de malaisse bij de bouwers.

(+0,5%) zit een bod, dus dan snapt u waarom het aandeel vandaag niet wordt getroffen door de malaisse bij de bouwers. ICT Group (-8,7%) heeft last van moeilijke marktomstandigheden. Berichten waar bedrijven in deze markt niet mee aan moeten komen.

(-8,7%) heeft last van moeilijke marktomstandigheden. Berichten waar bedrijven in deze markt niet mee aan moeten komen. Gigantische bewegingen bij Curetis (+80,5%) en Esperite (+83,1%). Ondanks deze mooie plussen adviseer ik u er toch vooral van af te blijven. Laatstgenoemde zit zelfs op het strafbankje van Euronext.

Adviezen

Air France-KLN: naar €11,20 van €10 en houden - Sanford & Bernstein

Aperam: naar €28 van €30 en kopen - Goldman Sachs

Galapagos: naar €175 van €180 en kopen - Bryan Garnier

GrandVision: naar houden van kopen en €28 - Morgan Stanley

Philips: naar €46 van €48 en kopen - Berenberg

