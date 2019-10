Het is mij gebleken dat nogal wat buitenlandse indexprodukten niet in Nederland aangeschaft kunnen worden vanwege het ontbreken van een papiertje getiteld 'essentiele beleggingsinformatie'.

Ik weet niet of dit bij de aangeraden produkten gecheckt is.

Een ander punt is dat bij bijv. binck je voor een beleggingsprodukt dat genoteerd is in USD eerste Dollars moet aanschaffen. Dat leidt twee keer tot transactiekosten.

Produkten die in Euro's zijn genoteerd zijn wat dat betreft handiger.