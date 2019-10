Fondsenrondje: Bouwers onderuit

Op een dag vol met bedrijfscijfers komt de AEX (-0,1%) nog niet echt los. Met name cyclische aandelen liggen er wat zwakjes bij, al zijn de uitslagen niet dramatisch.

Het sentiment wordt vandaag bepaald door het rentebesluit van de Fed om 19.00 uur. De markt gaat er vanuit dat de rente met een kwartje wordt verlaagd naar 1,5%-1,75%. Het besluit an sich is dus niet zo spannend, maar de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell wel.

Wie weet laat hij doorschemeren dat er nog meerdere verlagingen in het vat zitten. Als dit zou is, zullen de beurzen waarschijnlijk omhoog spuiten. Daarnaast mogen we een tweetje van de Amerikaanse President Donald Trump verwachten.

Hij zal natuurlijk betogen dat het kwartje omlaag veel en veel te magertjes is en dat de rente naar 0% moet. Verder komen Facebook en Apple nog met hun derdekwartaalcijfers langs. Reden voor ons om na het slot van Amsterdam gewoon door te gaan met het liveblog. Hierin houden we u vanavond van alle ontwikkelingen op de hoogte.

Heijmans onderuit

Vanochtend kwam Heijmans (-5,0%) langs met de derdekwartaalcijfers en daarin zaten relatief weinig bijzonderheden. Het is vooral de omzetverwachting die pijn doet. De bouwer verwacht komend jaar een duidelijke achteruitgang.

De IEX Beleggersdesk heeft eventjes de schaal van Mock erbij gepakt om deze uitspraak te kwantificeren. Beleggers mogen er vanuit gaan dat de omzet in 2020 ongeveer 7 tot 12% daalt. Dit heeft allemaal te maken met de problemen rondom het stikstofdossier.

Het is simpelweg wachten op een oplossing van de overheid. De consensus is een winst per aandeel van ongeveer €1,30, wat betekent dat er een getaxeerde K/W uitrolt van 5,6. Dat is bijzonder laag, maar gezien alle onzekerheid niet onlogisch. Helemaal omdat volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid geen vetpot wordt.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en daarmee presteren we in lijn met de CAC (+0,1%) en DAX (-0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,5% en noteert 12,3 punten.

De futures op Wall Street koersen zo'n 0,1% in het rood.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,112 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,23%) en Duitse (-0,36%) rente blijven stabiel.

Goud (+0,3%) houdt goed stand.

Olie: WTI (+0,0%) en Brent (+0,0%) komen totaal niet van hun plek.

Bitcoin (-2,3%) levert iets in, maar kent natuurlijk een geweldige week.

Het Damrak

De financials liggen er slecht bij. Met name Aegon (-1,6%) en ING (-1,7%) krijgen een tik. Waarschijnlijk heeft het te maken met de tegenvallende cijfers van Deutsche Bank (-5,7%).

(-1,6%) en (-1,7%) krijgen een tik. Waarschijnlijk heeft het te maken met de tegenvallende cijfers van (-5,7%). Staalboeren ArcelorMittal (-2,2%) en Aperam (-2,1%) weten maar niet een stevig herstel in te zetten.

(-2,2%) en (-2,1%) weten maar niet een stevig herstel in te zetten. Daarentegen nadert Galapagos (+1,8%) een nieuwe all time high. Alweer staat er een stevige plus op het bord. Dat houdt een kleine koersdoelverlaging van Bryan Garnier niet tegen.

(+1,8%) een nieuwe all time high. Alweer staat er een stevige plus op het bord. Dat houdt een kleine koersdoelverlaging van Bryan Garnier niet tegen. BAM (-3,6%) gaat met Heijmans mee omlaag. VolkerWessels (+0,7%) gaat wel omhoog, maar dat heeft natuurlijk te maken met het bod van het investeringsvehicle van de familie Wessels.

(-3,6%) gaat met Heijmans mee omlaag. (+0,7%) gaat wel omhoog, maar dat heeft natuurlijk te maken met het bod van het investeringsvehicle van de familie Wessels. Het is niet iedere dag feest bij ASMI (-1,9%)

(-1,9%) GrandVision (-0,1%) stelt de verwachtingen voor dit jaar naar beneden bij. De koers doet niets, want er ligt een bod van EssilorLuxotica.

(-0,1%) stelt de verwachtingen voor dit jaar naar beneden bij. De koers doet niets, want er ligt een bod van EssilorLuxotica. Basic-Fit (-0,4%) neemt vier Franse sportscholen over.

ICT Group (-9,1%) heeft last gehad van moeilijke marktomstandigheden. Het operationele resultaat daalt maar liefst 36% en het management spreekt van een teleurstellend kwartaal.

(-9,1%) heeft last gehad van moeilijke marktomstandigheden. Het operationele resultaat daalt maar liefst 36% en het management spreekt van een teleurstellend kwartaal. Pharming (+1,4%) stoeit met de €1,30.

(+1,4%) stoeit met de €1,30. Esperite (+92,2%) is nog niet failliet. Zie dit overigens niet als een instapmoment, want het stambedrijf zit niet voor niets op het strafbankje van Euronext.

Adviezen