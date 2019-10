Liveblog: Volop reuring

Update 15:25 uur: En dat was die handelstop

Ah, vandaar die koersdaling? Ja, op die top zouden VS en China hun gedeeltelijke handelsakkoord tekenen. Het land en hoofdstad Santiago staan intussen stijf van de traangas en erger, ofwel even niet. Wordt dat akkoord nu uitstel of afstel? Tip: laat het samenvallen met brexit.

Update 15:20 uur: Oh ja, de Fed

Ja, waar gaat het eigenlijk nog over...? Inderdaad, om 19:00 uur tikt de Fed een kwartje af. ja, ik kan me voorstellen dat u de schrik om het hart slaat. Dit kan toch niet goed blijven gaan? En dat geldt voor meer dingen. Klopt, maar maak u geen illusies. Het is nooit anders. En bull markets gedijen op onzekerheid en angst.

Market is now pricing in 100% probability of a rate cut today. I wonder what the Fed will do. pic.twitter.com/GpnEiZSrlp — Charlie Bilello (@charliebilello) October 30, 2019

Update 15:10 uur: Risk-off

Typisch 2019. De beurs schakelt in risk-off modus. AEX zakt een half procentje weg, maar da's niks bijzonders. Ik blijf me verbazen dat dan meteen de cyclische, financiële en de aandelen met issues meteen procenten zakken. Vooral in de AMX. Eén ding: de rentes doen dit keer niet mee. Die zakken maar één basispuntje.

Nabeurs hebben ASMI en AMG Q3-cijfers. Nu met 2,5 à 2,7% korting te krijgen. Kan duurkoop blijken, dat wel. Voor Heins Schimmelbusch' metalenhandeltje heb ik helaas geen consensus. Wel voor Chuck del Prado's Willy Wortelmachines: €1,03 winst per aandeel over Q3 en €260 miljoen omzet.

Update 14:05 uur: Pre-market VS

Intussen voorbeurs VS... Tom heeft mooie plaatjes en neemt een veraasende brexit-wending: hij rekent het Engelse Glaxo maar vast tot het Amerikaanse meubilair. Merck ligt het beste, dat doet pre-market +3,5%. De rest doet niet veel op lage omzet. Glaxo doet +1,8%. In Londen.

Zo ziet het plaatje er in de VS uit #PlafonnerenOpHoogNiveau pic.twitter.com/wJnZOTe5ay — Tom Simonts (@TSimonts) October 30, 2019

Update 14:00 uur: Vooruitblik Apple en Facebook

Apple en Facebook zijn vanavond de laatste grote Amerikaanse technologie-juggernauts met Q3-cijfers . Eerder viel Alphabet tegen, Microsoft werd schouderophalend ontvangen en Amazon kreeg een tik op onverwacht hoge kosten en tegenvallende outlook. De cijfers van Apple en Facebook vallen eigen altijd mee... maar de koersreacties niet altijd.

Eerst maar even de consensus voor vanavond van Apple (liefst $63 miljard omzet wordt er verwacht)...

... en Facebook. Spreken voor zich.

Bij Apple gaat het denk ik vooral om de bekende iPhone verkopen en de omzet in China. Ook productie en overheidsbemoeienis zijn daar hoofdpijndossiers, denk aan die app in Hongkong. Bovendien horen we graag hoe het met de uitrol van Apple TV zit.

Bij Facebook gaat het alleen nog maar over libra, allerlei schandalen, nepnieuws en het bedrijf tikt voor mijn gevoel wekelijks wel ergens een boete af. Die rol hebben de techs met verve van de banken overgenomen, zie Google. Er is alleen één maar: de core business van het bedrijf dendert onverminderd voort, advertentie-inkomsten.

Apple vind ik zelf intussen meer een blue chip dan een groeiaandeel. Kijk maar naar de verwachtingen en zoek de double digits. Dat zijn er niet zoveel meer.

Facebook laat nog wel mooie, verwachte groeicijfers zien.

Met de wijsheid achteraf was die omzetwaarschuwing op 2 januari het perfecte koopmoment voor Apple. Intussen is de koers helemaal hersteld, zijn er weer all time highs en is er zelfs nog meer dan dat. Lang geleden namelijk dat het aandeel zo duur was.

Facebook laat de ideale beursgrafiek zien: stijgende winst en omzet, dalende waardering ondanks een per saldo opgelopen koers, die het het laatste jaar 20% beter deed dan de S&P 500. Aan het dividend doet het bedrijf niet. Misschien kan Carl Icahn een mooie brief schrijven aan CEO Mark Zuckerberg. Zo begon de shareholders return ook bij Apple.

Update 13:45 uur: BBP VS

Mooi plaatje, hé? Joe Sixpack hield in Q2 de Amerikaanse economie overeind: +1,9% QoQ, waar +1,6% werd verwacht. De dollar wappert wat, maar per saldo reageren de koersen niet. Logisch, BBP Q2 is een oud cijfer. Wij zijn intussen twee voorlopende indicatoren van het BBP Q3 verder, ofwel de ISM Manufacturing Index. Vrijdag verschijnt de nieuwste.

Ah, intussen druppelen de eerste recensies binnen van het BBP-cijfer:

The Greatest Economy in American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2019

Heb ik ook nog even zitten fröbelen. Die ISM Index kan er vrijdag wel eens inhakken bij een mee- of tegenvaller. De consensus is 48,9.

Recessie of geen recessie? VS BBP valt mee en we moeten tot vrijdag wachten - of Fed moet vanavond voor haar beurt praten - op nieuwe ISM Manufacturing Index voor meer duidelijkheid #AEX pic.twitter.com/L45VTIpnGq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 30, 2019

Update 10:15 uur: Oh, de banken weer

Als u zich afvraagt waarom ABN Amro en ING niet zo goed liggen: er zijn nogal wat Europese banken vandaag met cijfers. Om te beginnen de bovenste drie uit dit rijtje, da's makkelijk. Ofwel, beroerde cijfers. Zelfs Deutsche Bank krijgt het weer voor elkaar om weer teleur te stellen. Standard Chartered plust wel op haar Q3's.

Update 10:15 uur: ASML

Made in the Netherlands, citaatje:

The EUV-scanner is the most technologically advanced tool of any kind that’s ever been made.

Ga kijken onder uw koffie, waanzinnig dit. Laat gerust de oh's en ah's maar rollen, maar zet uw gewone in plaats van roze bril op als u naar het aandeel kijkt. Ja, ASML is een héél mooi fonds, maar niet goedkoop. Beetje crowded trade ook. Naar dit filmpje keken ook al bijna 800.000 mensen. In drie dagen.

Het is dus echt heel bijzonder wat ASML uit Veldhoven doet. Filmpje! https://t.co/mR2qrUgGqK — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) October 29, 2019

Update 10:00 uur: Heijmans

CEO Ton Hillen van Heijmans heeft denk ik zijn eigen woorden tien keer nagelezen. Het toeval wil dat op de dag dat de bouwer met Q3's komt, de bouwers niet bouwen, maar op het Haagse Malieveld demonstreren. Nota bene, werkgevers en werknemers staan daar hand-in-hand. Komt ook niet vaak voor.

Dit zegt Hillen:

De omzet en het resultaat voor dit jaar worden nu nog beperkt beïnvloed door de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. Wanneer concrete maatregelen over stikstof en PFAS niet op korte termijn helder worden, zullen we de gevolgen ervan in de komende jaren duidelijk gaan merken.

Om verdere vertraging in de bouw- en infrasector te voorkomen, is op korte termijn meer helderheid nodig. Vanzelfsprekend zijn we vóór een gezonde leefomgeving en voor verduurzaming van onze branche. Maar aanscherping van de regels kan niet ineens, dit vergt een transitieperiode.

Nico heeft al even zitten cijferen en denkt aan 7-12% impact op de overigens redelijke resultaten volgend jaar voor Heijmans. Tenminste, als er geen Haagse helderheid komt, om Hillen vrij te citeren.

Eigenlijk bevestigen die stikstoftoestanden - waar tot voor een paar maanden terug nog nooit iemand van had gehoord - dat er altijd iets is in de bouw. Dit is ook zo'n risico, of misschien wel zwarte zwaan, die u van tevoren niet had kunnen bedenken. Nu zijn we gelukkig op de beurs nog opportunistischer dan in de Haagse arena.

Heijmans daalt flink op die Q3's - of dat stikstofverhaal - en was sinds begin 2012 niet meer zo goedkoop. Daarna verdubbelde de koers. Misschien moet u net zo opportunistisch zijn als de familie Wessels, die de beurs zelf gebruikt om in eigen aandeel te handelen. Want daar komt het wel op neer met alweer mogelijk een bod op de tent.

Het blijft een bouwer, dus misschien moet u wachten op echt een trendbreuk, maar zet Heijmans maar op uw watchlist om mogelijk een mooi ritje omhoog te maken. Ritje, want een echte belegging is het naar mijn bescheiden mening ook niet, hoezeer Hillen en de zijnen ook hun best doen. Er is namelijk altijd wel wat.

Update 09:30 uur: HAL

Kunt u raden welke familie dit is? Inderdaad, de familie Van der Vorm, grootaandeelhouder van HAL. Wat gaan ze met de GrandVision miljarden doen, is de vraag in dit Bloombergstuk. Niemand die het weet. Bloomberg dus en daarom wellicht wat extra interesse voor en misschien wel in het aandeel vandaag.