Liveblog: Heijmans, ASML en HAL

Update 10:15 uur: ASML

Made in the Netherlands, citaatje:

The EUV-scanner is the most technologically advanced tool of any kind that’s ever been made.

Ga kijken onder uw koffie, waanzinnig dit. Laat gerust de oh's en ah's maar rollen, maar zet uw gewone in plaats van roze bril op als u naar het aandeel kijkt. Ja, ASML is een héél mooi fonds, maar niet goedkoop. Beetje crowded trade ook. Naar dit filmpje keken ook al bijna 800.000 mensen. In drie dagen.

Het is dus echt heel bijzonder wat ASML uit Veldhoven doet. Filmpje! https://t.co/mR2qrUgGqK — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) October 29, 2019

Update 10:00 uur: Heijmans

CEO Ton Hillen van Heijmans heeft denk ik zijn eigen woorden tien keer nagelezen. Het toeval wil dat op de dag dat de bouwer met Q3's komt, de bouwers niet bouwen, maar op het Haagse Malieveld demonstreren. Nota bene, werkgevers en werknemers staan daar hand-in-hand. Komt ook niet vaak voor.

Dit zegt Hillen:

De omzet en het resultaat voor dit jaar worden nu nog beperkt beïnvloed door de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. Wanneer concrete maatregelen over stikstof en PFAS niet op korte termijn helder worden, zullen we de gevolgen ervan in de komende jaren duidelijk gaan merken.

Om verdere vertraging in de bouw- en infrasector te voorkomen, is op korte termijn meer helderheid nodig. Vanzelfsprekend zijn we vóór een gezonde leefomgeving en voor verduurzaming van onze branche. Maar aanscherping van de regels kan niet ineens, dit vergt een transitieperiode.

Nico heeft al even zitten cijferen en denkt aan 7-12% impact op de overigens redelijke resultaten volgend jaar voor Heijmans. Tenminste, als er geen Haagse helderheid komt, om Hillen vrij te citeren.

Eigenlijk bevestigen die stikstoftoestanden - waar tot voor een paar maanden terug nog nooit iemand van had gehoord - dat er altijd iets is in de bouw. Dit is ook zo'n risico, of misschien wel zwarte zwaan, die u van tevoren niet had kunnen bedenken. Nu zijn we gelukkig op de beurs nog opportunistischer dan in de Haagse arena.

Heijmans daalt flink op die Q3's - of dat stikstofverhaal - en was sinds begin 2012 niet meer zo goedkoop. Daarna verdubbelde de koers. Misschien moet u net zo opportunistisch zijn als de familie Wessels, die de beurs zelf gebruikt om in eigen aandeel te handelen. Want daar komt het wel op neer met alweer mogelijk een bod op de tent.

Het blijft een bouwer, dus misschien moet u wachten op echt een trendbreuk, maar zet Heijmans maar op uw watchlist om mogelijk een mooi ritje omhoog te maken. Ritje, want een echte belegging is het naar mijn bescheiden mening ook niet, hoezeer Hillen en de zijnen ook hun best doen. Er is namelijk altijd wel wat.

Update 09:30 uur: HAL

Kunt u raden welke familie dit is? Inderdaad, de familie Van der Vorm, grootaandeelhouder van HAL. Wat gaan ze met de GrandVision miljarden doen, is de vraag in dit Bloombergstuk. Niemand die het weet. Bloomberg dus en daarom wellicht wat extra interesse voor en misschien wel in het aandeel vandaag.